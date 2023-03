Ponte sullo Stretto, Salvini: “oggi riunione decisiva, vedrete che si farà”

MeteoWeb

“Il ministro dei Trasporti deve lavorare per far viaggiare gli italiani velocemente e in sicurezza e oggi alle 17 ci sarà una riunione, spero risolutiva, su qualcosa di cui si parla da 60 anni, per dare il diritto al lavoro e allo spostamento a milioni di siciliani che sono scollegati dal resto di Italia. Il Ponte sullo Stretto si farà“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl102.5.