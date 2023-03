“Potente e storica” tempesta infuria dal Sud al Nord/Est degli USA: almeno 10 morti | FOTO

MeteoWeb

Un grande sistema di tempeste ha preso di mira il Nord/Est degli USA venerdì, minacciando forti nevicate e inondazioni costiere dopo che forti venti e tornado hanno danneggiato case ed edifici, lasciato migliaia di persone senza elettricità e causato 10 morti in un’ampia fascia del Sud e del Midwest. Tre persone sono state uccise dalla caduta di alberi in Alabama. In Mississippi, una donna è morta all’interno del suo SUV dopo che il ramo di un albero ha colpito il suo veicolo, e in Arkansas un uomo è annegato dopo essere caduto in acque alluvionali. I media locali riportano che 2 persone sono morte in Tennessee, per il crollo di alberi. Tre decessi legati alle condizioni meteo sono state segnalate anche nel Kentucky in 3 diverse contee.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear aveva dichiarato lo stato di emergenza prima dell’arrivo della tempesta e venerdì sera il sindaco di Louisville, Craig Greenberg, ha seguito l’esempio a causa di piogge torrenziali, forti venti, danni diffusi e pericolo per vite e proprietà.

Il National Weather Service di Louisville ha definito la tempesta di venerdì “potente e storica” ​​con raffiche di vento con punte tra 96 e 128 km/h. Più di un milione di utenze in Kentucky, Tennessee e Michigan sono rimaste senza elettricità venerdì sera, secondo poweroutage.us.

La tempesta si è abbattuta venerdì pomeriggio nell’area di Detroit, ricoprendo rapidamente strade e strade di neve.

Il maltempo dovrebbe proseguire anche oggi: il National Weather Service ha emesso un’allerta meteo per tempesta invernale. Vi è la possibilità di inondazioni costiere nel Massachusetts e nel Rhode Island e la tempesta potrebbe portare fino a 45 cm di neve in parti del New Hampshire e del Maine. La tempesta porterà anche forti venti che potrebbero causare interruzioni di corrente.