Donna muore precipitando per quaranta metri da un sentiero

Una donna di 70 anni ha perso la vita questa mattina durante un’escursione in Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Stava percorrendo un sentiero con la famiglia nella zona della Pietra Parcellara, nel comune di Triavo, quando pare sia inciampata precipitando per una quarantina di metri. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e anche l’eliambulanza del 118, ma la donna è morta durante i soccorsi a causa dei gravi traumi della caduta. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bobbio.