Precipita davanti agli occhi della compagna: giovane escursionista muore sul promontorio di Portofino

Un escursionista di circa 30 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato dal Passo Del Bacio, nel versante meridionale del promontorio di Portofino. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Alla tragedia ha assistito la sua compagna, che ha dato l’allarme ed è ora sotto shock.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco di Genova con l’elicottero Drago, il Soccorso Alpino e i Carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Eros Coppola, era un elettricista di Busalla (Genova) ma risiedeva a Genova Pontedecimo. Dalle prime informazioni emerge che l’escursionista sarebbe scivolato, per cause da accertare, in un burrone di diverse decine di metri che si trova in una zona impervia del sentiero. L’uomo stava affrontando una parte complessa e adatta a soli escursionisti esperti quando ha perso l’equilibrio.

Eros Coppola e la compagna erano appassionati di escursioni ed avevano il giusto equipaggiamento per quel sentiero, è stato spiegato: si tratta di una ferrata che in alcuni tratti si percorre agganciati ad una corda di sicurezza. Indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto.