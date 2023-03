Precipita con ultraleggero e trancia i cavi dell’alta tensione nel Varesotto

MeteoWeb

Il pilota di un piccolo velivolo ultraleggero e privo di motore è precipitato mentre stava facendo rientro al campo volo, a Cantello (Varese). Il velivolo ha tranciato di netto una linea aerea dell’alta tensione, per poi precipitare in un prato, accasciandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118. Il pilota, soccorso, è stato trasportato in ospedale in buone condizioni per accertamenti.