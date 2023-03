Previsioni Meteo: il vento forte insiste al Sud tra oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 28 e 29 marzo, evidenziando un miglioramento al Centro/Sud, nonostante l’insistenza della ventilazione settentrionale sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 28 marzo 2023

Al Nord, annuvolamenti sparsi sull’arco alpino centro orientale con deboli nevicate oltre i 1300 metri sulle aree di confine in rapida attenuazione; sul resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso con nubi medio alte in aumento nel corso del pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti fra Marche meridionali e Abruzzo con residui rovesci o temporali in rapido miglioramento; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro con qualche velatura in arrivo dalla tarda mattinata su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche.

Al Sud e Sicilia, annuvolamenti sparsi su Sicilia settentrionale e regioni peninsulari con isolati residui rovesci o temporali in rapida attenuazione nel corso della mattinata con schiarite sempre più ampie e fenomeni in esaurimento salvo su coste pugliesi e aree ioniche della Calabria dove nel pomeriggio si potrà avere ancora qualche piovasco.

Temperature massime in rialzo su Alpi occidentali e Sardegna centro-occidentale, stazionarie sulla Sicilia occidentale, in calo sul resto del Paese, specie sui settori adriatici e ionici.

Venti deboli o moderati settentrionali su Liguria e alto adriatico ma con tendenza a ruotare dai quadranti meridionali e ad attenuarsi; deboli variabili sul resto del Nord con qualche rinforzo da Ovest sulla Pianura Padana e da Nord Ovest su aree alpine orientali; in prevalenza settentrionali sul resto del Paese: forti su Puglia e aree ioniche di Basilicata e Calabria; moderati sul resto del Sud, e da deboli a moderati al Centro.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati Mare e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Tirreno meridionale ma con moto ondoso in rapida attenuazione; da molto mossi ad agitati il basso Adriatico e lo Ionio; mossi Mar Ligure, alto Adriatico e Tirreno settentrionale con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti bacini con moto ondoso in attenuazione a partire dai bacini centrali.

Il bollettino per domani 29 marzo 2023

Al Nord, molte nubi compatte lungo l’arco alpino e sulla Liguria, con locali nevicate nelle prime ore del giorno oltre i 1500 metri sui rilievi di Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre deboli piogge sono attese dal pomeriggio sulla Liguria centro orientale; estese ed innocue velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente poco nuvoloso o velato ma con tendenza dalla mattinata ad un aumento della nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con deboli piogge dal pomeriggio sulla Toscana settentrionale.

Al Sud e Sicilia, tempo stabile e soleggiato ovunque, con temporanei addensamenti al mattino su Campania e Puglia ma sempre in un contesto asciutto.

Temperature minime in aumento al Nord, in diminuzione al Sud, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sicilia meridionale; stazionarie sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna centro occidentale; in aumento sul resto del Saese.

Venti ancora da moderati a forti dai quadranti settentrionali su Puglia centromeridionale e Calabria ionica, in attenuazione dal tardo mattino; da deboli a moderati occidentali sul resto del Centro-Sud e sulla Pianura Padana, con rinforzi lungo l’Appennino; deboli variabili sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Ionio e Mar Ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.