Le Previsioni Meteo per oggi e domani: temperature in ripresa

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 29 e 30 marzo, evidenziando una fase di alta pressione in aumento.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 29 marzo 2023

Al Nord, addensamenti consistenti sulle cime alpine di confine con deboli nevicate. Molte nubi anche per la Liguria associate, dal pomeriggio, a qualche locale pioggia sul settore di levante. Estese velature sulle altre regioni alternate a parziali aperture.

Al Centro e Sardegna, sereno sull’isola eccezion fatta per temporanei addensamenti bassi, al mattino, sulle coste settentrionali. Cielo in gran parte velato altrove con qualche nube più consistente per Umbria, Lazio e soprattutto Toscana, sulla cui porzione settentrionale si manifesteranno deboli piogge a partire dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento temporaneamente offuscato da passaggi di nuvolosità medio-alta e sottile.

Temperature massime in rialzo su arco alpino, appennino emiliano-romagnolo, regioni adriatiche centro-meridionali, Umbria e Basilicata; in calo per levante ligure, alta Toscana e Sicilia meridionale; invariate altrove.

Venti deboli settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in rotazione e intensificazione da sud nel pomeriggio. Da deboli a moderati meridionali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato lo ionio sud-orientale, in diminuzione dal pomeriggio. Molto mossi il restante Ionio, il settore orientale dello Stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale, in rapida attenuazione gli ultimi due, più graduale per il primo. Da poco mossi a mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 30 marzo 2023

Al Nord, cielo poco o parzialmente nuvoloso sulle aree pianeggianti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; molto nuvoloso sul resto del settentrione con piogge fino a sera sulla Liguria centrorientale inoltre lievi e locali precipitazioni su zone alpine, prealpine e pedemontane, nevose sui crinali confinali oltre i 1500-1600 metri.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulle regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con qualche piovasco mattutino sulla toscana settentrionale; delle temporanee schiarite sono attese comunque nel pomeriggio. Cielo sereno o velato sul resto del Centro, ma con copertura in intensificazione serale su Nord Sardegna, Marche ed Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, nubi basse e stratiformi in sensibile aumento mattutino su rilievi molisani, Campania e Sicilia meridionale, in successivo diradamento sulle zone costiere campane e sulle relative aree siciliane; sul restante meridione cielo al più opaco per nubi alte e sottili nelle ore diurne e poi stellato dalla sera.

Temperature minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna nordoccidentale e Puglia salentina; in aumento sul resto d’Italia; massime pressoché stazionarie su nord-ovest, Lombardia, pianura veneta, area friulana, bassa Toscana, coste marchigiane ed abruzzesi; in rialzo sul resto del Paese.

Venti deboli meridionali su Liguria e regioni centromeridionali, isole maggiori comprese, con locali rinforzi sulla dorsale appenninica; deboli di direzione variabile sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi il basso Tirreno ad Est e l’Adriatico, quest’ultimo tendente a mosso dalla sera; generalmente mossi gli altri bacini con moto ondoso in diminuzione sul mar di Sardegna ed alto Ionio, e in aumento sul Tirreno meridionale ad Uvest.