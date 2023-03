Tempesta sull’Italia: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 10 e 11 marzo, evidenziando venti generalmente occidentali forti, con raffiche fino burrasca forte o localmente tempesta.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 10 marzo 2023

Al Nord, inizialmente molto nuvoloso con locali piogge sul levante ligure Emilia-Romagna e sul nord est e sulle arre alpine dove saranno possibili locali nevicate sopra i 1500m con nubi in dissolvimento e fenomeni in attenuazione dalla tarda mattinata a partire dalle regioni occidentali in rapida estensione a quelle orientali; estese velature dalla sera.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso con piogge sull’Umbria ed anche su Toscana e Lazio dove localmente potranno assumere carattere di temporale; locali piogge su aree appenniniche di Marche e Abruzzo. Nubi in generale dissolvimento e fenomeni in rapida attenuazione dal pomeriggio su Toscana e Marche e dalla sera sulle restanti regioni peninsulari. Nuvolosità variabile sull’isola con associate piogge a carattere di rovescio sulla parte nord in rapida attenuazione nel corso del mattino.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità variabile sull’isola con locali piogge a carattere di rovescio in miglioramento dal mattino sul settore ovest e dal tardo pomeriggio su quello est. Parzialmente nuvoloso sul Salento; nuvolosità variabile localmente compatta sulle regioni peninsulari con associate piogge sparse localmente a carattere di temporale sulle regioni tirreniche; locali piogge anche a carattere di rovescio sul Molise e Puglia settentrionale. Nubi in diradamento e fenomeni in attenuazione dalla sera.

Temperature massime in aumento su levante ligure; stazionarie su coste laziali, Molise, Salento e Calabria ionica; in generale calo sulle restanti regioni.

Venti generalmente occidentali forti su aree alpine, appennino tosco emiliano, regioni centro meridionali, Sicilia e Sardegna, con raffiche fino burrasca forte o localmente tempesta sulla Sardegna dal pomeriggio sulla Calabria anche dalla sera sulla Sicilia; deboli con locali rinforzi sulle restanti regioni.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico centro settentrionale; molto mossi l’Adriatico meridionale, il Tirreno settentrionale e lo Ionio; da molto mossi a localmente agitati i restanti mari.

Il bollettino per domani 11 marzo 2023

Al Nord, nevicate sparse sulle aree alpine esposte a nord di Valle d’Aosta e Piemonte, solo occasionali e fino al primo mattino su quelle di Lombardia e Trentino-Alto Adige, con quota neve generalmente non inferiore a 1800 metri e schiarite pomeridiane anche ampie sul Trentino-Alto Adige; nubi medio-alte anche estese fino la tarda mattina sul resto del nord e nuova innocua nuvolosità in arrivo serale sulle regioni nord-orientali.

Al Centro e Sardegna, nubi in prevalenza medio-alte anche estese ma innocue su tutte le regioni, salvo ulteriori addensamenti bassi su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi più significative in arrivo pomeridiano su Marche e Abruzzo con locali precipitazioni serali associate.

Al Sud e Sicilia, estesa nuvolosità bassa sulla Calabria con locali o isolate piogge o rovesci sul settore esposto a ovest; sul resto del sud nubi irregolari anche estese ma innocue fino metà giornata, in parziale diradamento pomeridiano e nuovo aumento serale, associato a locali piogge, su Molise e Puglia.

Temperature minime in aumento su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi, stazionarie su Sardegna e coste di Marche e Abruzzo, in generale diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione su Puglia, Calabria, nord Sicilia, Alto Adige e settori nord di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie su Liguria, sud Sicilia e pianure piemontesi, in generale aumento sul resto d’Italia.

Venti forti occidentali con raffiche di burrasca forte o localmente tempesta su Sardegna, Sicilia e Calabria, in lenta attenuazione dal pomeriggio/sera; moderati occidentali con locali rinforzi sul resto d’Italia e in generale attenuazione, tendenti a divenire orientali sulle regioni centro-orientali del nord e su tutto il restante settore adriatico.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico e molto mosso lo Jonio, anche localmente agitato il settore sud; da molto mossi ad agitati i restanti mari e tendente a mosso l’alto Tirreno.