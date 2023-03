Nuovo peggioramento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 11 marzo, e fino giovedì 16 marzo, evidenziando un nuovo peggioramento tra lunedì 13 e martedì 14.

Le previsioni meteo per l’11 marzo 2023

Al Nord, nevicate sparse sulle aree alpine esposte a nord di Valle d’Aosta e Piemonte, solo occasionali e fino al primo mattino su quelle di Lombardia e Trentino-Alto Adige, con quota neve generalmente non inferiore a 1800 metri e schiarite pomeridiane anche ampie sul Trentino-Alto Adige; nubi medio-alte anche estese fino la tarda mattina sul resto del nord.

Al Centro e Sardegna, nubi in prevalenza medio-alte anche estese ma innocue su tutte le regioni, salvo ulteriori addensamenti bassi su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi più significative in arrivo pomeridiano su Marche e Abruzzo con locali precipitazioni serali associate.

Al Sud e Sicilia, estesa nuvolosità bassa sulla Calabria con locali o isolate piogge o rovesci sul settore esposto a ovest; sul resto del sud nubi irregolari anche estese ma innocue fino metà giornata, in parziale diradamento pomeridiano e nuovo aumento serale, associato a locali piogge, su Molise e Puglia.

Temperature minime in aumento su Valle d’Aosta e alpi piemontesi e pianura padana centrorientale, stazionarie su Sardegna e coste marchigiane, in generale diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione su coste adriatiche, ioniche e alpine centrorientali in aumento su Prealpi, Sardegna ed Appennini, stazionarie sul resto del Paese.

Venti forti occidentali con raffiche di burrasca forte su Sardegna, Sicilia, Calabria e coste della toscana, in lenta attenuazione dal pomeriggio/sera; moderati occidentali con locali rinforzi sul resto d’Italia e in generale attenuazione, tendenti a divenire orientali sulle regioni centro-orientali del nord e su tutto il restante settore adriatico.

Per quanto riguarda i mari sarà mosso l’adriatico e molto mosso lo Jonio, anche localmente agitato il settore sud; da molto mossi ad agitati i restanti mari e tendente a mosso l’alto Tirreno.

Il bollettino dal 12 al 16 marzo

Domenica 12, al Nord, addensamenti compatti lungo l’arco alpino, con deboli nevicate oltre i 1500 metri, in attenuazione dal pomeriggio; bel tempo sul resto del settentrione, con aumento delle velature dalla sera.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulle regioni adriatiche, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dalla sera; bel tempo sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, iniziali molte nubi sulle regioni ioniche, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal pomeriggio, con l’unica eccezione della Sicilia tirrenica e Calabria meridionale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione in pianura padana, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Basilicata e Campania, in aumento sul resto del centro-nord peninsulare, e Sicilia tirrenica, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione in pianura padana, regioni adriatiche e ioniche, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti forti di maestrale, con raffiche di burrasca forte su isole maggiori e Calabria meridionale; moderati settentrionali su Puglia e Calabria ionica; deboli orientali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mare di Sardegna, tirreno, stretto di Sicilia e ionio meridionale; mossi l’Adriatico e l’alto Ionio; molto mossi i restanti mari.

Lunedì 13 estese velature su tutto il Paese, tendenti a divenire nubi compatte dal pomeriggio al nord, con i primi rovesci o temporali diffusi dalla sera.

Martedì 14 cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi ed intensi al nord e sulla Toscana, in attenuazione al nord-ovest dal pomeriggio, mentre il maltempo sulle regioni centrali tirreniche si estenderà anche a quelle meridionali; estese velature sul resto del paese.

Mercoledì 15 molte nubi compatte sulle regioni ioniche, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dalla sera; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il paese, nella giornata di giovedì 16.