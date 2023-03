Al via peggioramento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 13 e 14 marzo, evidenziando una nuova fase di maltempo in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 13 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità in progressivo aumento con deboli precipitazioni che, dalla tarda mattinata-pomeriggio, cominceranno ad interessare Liguria, Val d’Aosta e Piemonte; dalla serata-nottata intensificazione delle precipitazioni con piogge e rovesci sparsi in estensione a Lombardia, rilievi emiliani e triveneto dove saranno più occasionali. Neve dalla sera sulle zone alpine centroccidentali oltre i 1500-1600 metri.

Al Centro e Sardegna, sulla Toscana velature in intensificazione con nubi compatte in aumento; dal pomeriggio piogge in intensificazione serale su Versilia e Alpi apuane con la possibilità di qualche rovescio; cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto del centro con qualche velatura in intensificazione dalla serata.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o con velature in transito sulle regioni peninsulari; qualche annuvolamento più compatto interesserà la Sicilia e, in maniera residuale, ancora la Calabria meridionale ma con scarse probabilità di deboli piogge.

Temperature massime in calo sulle aree pedemontane piemontesi, Liguria, coste tirreniche di Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e su Sicilia meridionale e orientale; in aumento, lieve su Lombardia orientale, Triveneto, Appennino toscano, Umbria, Calabria, Sicilia e restante territorio sardo, più deciso su Romagna, regioni centromeridionali adriatiche e Basilicata; senza notevoli variazioni altrove.

Venti deboli o moderati settentrionali sulle aree ioniche di Calabria e Basilicata e sulla Puglia in ulteriore attenuazione; deboli variabili altrove, tendenti a disporsi da meridione dapprima al Centro, sulla Liguria e sulle aree alpine con rinforzi su area ligure e dorsale appenninica; in serata si disporranno da meridione anche al sud.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso lo Ionio con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio; poco mosso tendente a mosso il medio e alto Adriatico; generalmente mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 14 marzo 2023

Al Nord, moderato maltempo con piogge, rovesci e locali temporali, anche intensi sul levante ligure ed area friulana; dal pomeriggio graduale miglioramento su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia con schiarite sempre più ampie, in estensione dalla sera anche al Trentino-Alto Adige. Quota neve sulla catena alpina e prealpina dai 1500 metri, in calo dalla sera fino a 1000-1200 metri.

Al Centro e Sardegna, copertura estesa un po’ ovunque con rovesci e locali temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e rilievi abruzzesi, anche intensi in mattinata sulla porzione più settentrionale della Toscana; migliora dal tardo pomeriggio su Toscana, Marche, Umbria occidentale ed alto Lazio, con estesi rasserenamenti serali sulle relative aree tirreniche. Più asciutto e soleggiato sul restante territorio abruzzese, ma con nubi in deciso aumento serale. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulla Sardegna, ma con scarsa probabilità di precipitazioni associate.

Al Sud e Sicilia, sulle regioni peninsulari iniziali estese ed innocue velature alte e sottili, seguite però dal pomeriggio da un deciso aumento della nuvolosità compatta con rovesci e temporali sparsi su rilievi molisani e sulla Campania, in estensione della sera anche a Basilicata e Calabria tirreniche; sempre dalle ore pomeridiane atteso qualche rovescio temporalesco, ma meno frequente e più isolato, anche sulla Puglia. Sulla Sicilia copertura diffusa già dal mattino con lievi piogge pomeridiane sul settore meridionale; dalla sera migliora un po’ ovunque con ampi rasserenamenti, salvo lievi fenomeni attesi sulle aree nordorientali dell’isola.

Temperature minime in flessione sui rilievi alpini occidentali; senza variazioni di rilievo sulle aree pedemontane piemontesi, Alpi lombarde e Sicilia nordorientale; in aumento sul resto d’Italia, più marcato su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, regioni centrali Sardegna compresa, Molise e Puglia; massime in diminuzione su gran parte delle aree alpine e prealpine, rilievi emiliano-romagnoli, Sardegna, Toscana, Marche centroccidentali, Umbria, Lazio, rilievi abruzzesi e siciliani; senza variazioni su Campania e Basilicata; stazionarie o in tenue aumento sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti dai quadranti meridionali su Alpi occidentali, Liguria, regioni centromeridionali ed isole maggiori con raffiche di burrasca su Alpi occidentali, Sardegna e sui crinali appenninici centromeridionali, tendenti a ruotare da nord-ovest durante il pomeriggio sulle aree alpine occidentali, settore ligure e regioni tirreniche, isole maggiori comprese; moderati di maestrale con raffiche dalla sera sulle restanti aree settentrionali, tendenti a divenire di bora da fine giornata lungo le coste adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mar Ligure e mar di Sardegna; da mossi a molto mossi tutti gli altri bacini con moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio su Tirreno centromeridionale e basso Adriatico.