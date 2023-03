Maltempo e temperature in calo: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 19 marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 14 marzo, e fino domenica 19 marzo, evidenziando temporali, venti forti di burrasca e mareggiate.

Le previsioni meteo per il 14 marzo 2023

Al Nord, molte nubi con piogge e locali temporali, più intensi su levante ligure e Friuli-Venezia Giulia; dal pomeriggio graduale miglioramento al nord-ovest con schiarite sempre più ampie, in estensione dalla sera anche al Trentino-Alto Adige. Quota neve su Alpi e Prealpi oltre i 1400-1500 metri.

Al Centro e Sardegna, estesa nuvolosità medio-bassa su Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sulla Toscana con locali rasserenamenti; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, con possibili isolati rovesci sull’area centromeridionale; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del centro, con nubi più consistenti a ridosso dell’appennino dove sono attese locali piogge. Nubi in deciso aumento serale.

Al Sud e Sicilia, sulle regioni peninsulari iniziali estese velature, seguite però dal pomeriggio da un deciso aumento della nuvolosità compatta con rovesci e temporali sparsi sulle aree tirreniche. Sempre dalle ore pomeridiane atteso qualche rovescio isolato anche sulla Puglia; sulla Sicilia copertura diffusa già dal mattino con lievi piogge pomeridiane sul settore occidentale. Dalla sera ampi rasserenamenti, salvo isolati fenomeni attesi sulle aree nordorientali dell’isola.

Temperature minime in flessione sui rilievi alpini occidentali, senza variazioni di rilievo su aree pedemontane piemontesi, alpi lombarde e Sicilia meridionale, in aumento sul resto d’Italia, più marcato sulla pianura padana; massime in diminuzione su gran parte delle aree alpine e prealpine, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, rilievi abruzzesi e siciliani, senza variazioni su Campania e Basilicata, stazionarie o in tenue aumento sul resto del Paese.

Venti forti di maestrale con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna; da moderati a forti: da nord-ovest su Alpi occidentali, centrali e sul resto della Lombardia, meridionali sull’Emilia-Romagna e al Centro-Sud, tendenti a ruotare da nord durante il pomeriggio su Emilia-Romagna e regioni tirreniche; moderati di bora lungo le coste adriatiche da fine giornata.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mar ligure e mar di Sardegna, fino a molto agitato quest’ultimo dalla sera; da mossi a molto mossi tutti gli altri bacini, ma con moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio su tirreno centromeridionale e basso adriatico.

Il bollettino dal 15 al 19 marzo

Mercoledì 15, al Nord, annuvolamenti compatti sui rilievi alpini, con sporadiche nevicate generalmente oltre i 1800 metri; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord, salvo residue deboli piogge al mattino su Friuli-Venezia Giulia, coste venete ed Emilia-Romagna orientale. Dalla sera nuvolosità medio-alta in arrivo a partire dalle regioni occidentali.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Marche, Abruzzo e Umbria con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 1300-1400 metri. Dalla sera attenuazione dei fenomeni con successivo cielo velato; alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del centro, salvo addensamenti compatti al mattino a ridosso dell’appennino con associate isolate piogge.

Al Sud e Sicilia, molte nubi al sud con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree tirreniche e sulla Puglia centromeridionale. Dalla sera attenuazione dei fenomeni con successivo cielo velato sull’isola.

Temperature minime in generale diminuzione, più marcata al nord e sulla Sardegna; massime in calo, più intenso su regioni adriatiche, Basilicata, Campania e Sicilia settentrionale.

Venti da moderati a forte da nord-ovest su Alpi occidentali, Appennino e al centro-sud, con raffiche fino a burrasca sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sardegna; da deboli a moderati settentrionali sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati tirreno, stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna; generalmente molto mossi i restanti mari.

Giovedì 16 cielo sereno con al più velature in transito su tutto il paese. Da segnalare solamente degli annuvolamenti più consistenti al mattino sui rilievi alpini e prealpini ma senza fenomeni associati.

Venerdì 17 ampio soleggiamento su tutto il Paese.

Sabato 18 e domenica 19 al sud cielo sereno che tenderà a divenire velato da domenica. Sul resto del paese nubi in graduale aumento a partire dal nord e dalle regioni tirreniche, ma con possibili precipitazioni sparse che interesseranno solamente la Sardegna, la Toscana e il Lazio a partire dalla giornata di domenica.