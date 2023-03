Maltempo da Nord a Sud, poi torna il freddo: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 14 e 15 marzo, evidenziando un generale peggioramento causato dall’arrivo di una perturbazione atlantica che attraverserà tutta l’Italia.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 14 marzo 2023

Al Nord, parziali schiarite tra Valle d’Aosta e Piemonte occidentale; cielo generalmente molto nuvoloso o coperto altrove con piogge e rovesci, nonché isolati temporali; precipitazioni a carattere nevoso sulle zone alpine oltre i 1400-1500 metri; i fenomeni risulteranno più intensi fino a metà giornata sul nord del Friuli-Venezia Giulia. Tendenza a graduale miglioramento a partire dal resto del Piemonte e Liguria di ponente, in estensione nel pomeriggio al resto di quest’ultima, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale, con le precipitazioni che tenderanno a diminuire di intensità e a spostarsi su Romagna e Triveneto, sebbene deboli nevicate continueranno ad interessare le zone di confine alpine.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza velato sulle aree peninsulari, tranne nubi più compatte su litorali del Lazio e sulla toscana, dove su quest’ultima saranno possibili piogge o rovesci sulle zone centro-settentrionali; tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche ed Umbria, con associate piogge, rovesci ed isolati temporali; da metà giornata parziali schiarite ed attenuazione dei fenomeni sulla Toscana, mentre il maltempo tenderà a spostarsi anche su Marche ed Abruzzo. Sulla Sardegna alternanza tra ampie schiarite e qualche annuvolamento, che potrà dare luogo a isolati rovesci sulle zone centro-meridionali nel pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o con velature in transito sulle regioni peninsulari, con qualche annuvolamento più compatto sulla Sicilia meridionale; dal primo pomeriggio tendenza ad incremento della copertura sull’isola, Molise e Campania, su quest’ultime associata a piogge, rovesci nonché isolati temporali, in successiva estensione anche a Basilicata e Calabria tirreniche e nord della Sicilia; nel corso del pomeriggio inoltre isolati rovesci o temporali interesseranno anche la puglia centro-settentrionale.

Temperature massime in aumento su Piemonte, Liguria, Pianura Padana centro-orientale, litorali adriatici, Calabria e nord della Sicilia; in diminuzione altrove, più marcata su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Minime in flessione sui rilievi alpini occidentali; senza variazioni di rilievo sulle aree pedemontane piemontesi, Alpi lombarde e Sicilia nord-orientale; in aumento sul resto d’Italia, più marcato su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, regioni centrali Sardegna compresa, Molise e Puglia.

Venti da moderati a localmente forti meridionali al centro-nord, con decisi rinforzi su Liguria e coste tirreniche; tendenza ad intensificazione e a disporsi da sud-ovest su Liguria, Emilia-Romagna e centro peninsulare, con raffiche fino a burrasca, in particolari sui rilievi appenninici, su Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo; dal tardo pomeriggio poi tendenza a rotazione da nord-ovest; rotazione da sud-est sui litorali dell’alto Adriatico, dove dalla tarda sera tenderanno a disporsi da nord-est e a rinforzare; sulla Sardegna in rapida rotazione da sud-ovest a nord-ovest, in aumento con raffiche fino a burrasca, da meta’ giornata localmente fino a burrasca forte. Da deboli a moderati meridionali al sud e Sicilia, con locali rinforzi sulle zone occidentali dell’isola; tendenza a decisa intensificazione nel corso della mattinata e a rotazione da sud-ovest, con raffiche fino a burrasca sul Molise e ovest della Sicilia, e successiva rotazione da ovest nel corso del pomeriggio a partire dai settori occidentali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi mar Ligure, mare e canale di Sardegna, Tirreno, alto e medio Adriatico, con moto ondoso in rapido aumento ad agitato sul Ligure, dove sarà localmente molto agitato da metà giornata, e Tirreno centro-meridionale; nel corso del pomeriggio aumento fino a molto agitato sul mar di Sardegna e Tirreno centrale, nonché moto ondoso in aumento ad agitato sul nord Tirreno. Generalmente mossi gli altri bacini, con moto ondoso in progressivo aumento nel pomeriggio, fino ad agitato il basso adriatico dalla sera.

Il bollettino per domani 15 marzo 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso sui rilievi alpini, con sporadiche nevicate oltre i 1800 metri; bel tempo sul resto del settore eccezion fatta per Friuli Venezia Giulia, coste venete ed Emilia Romagna orientale dove al mattino saranno ancora possibili delle deboli piogge; nubi medio alte in arrivo dalla serata a partire dalle regioni occidentali.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità compatta su Marche, Abruzzo e Umbria con fenomeni anche nevosi oltre i 1300 metri, in attenuazione serale; cielo irregolarmente nuvoloso sul resto del centro con addensamenti responsabili di occasionali piogge al mattino a ridosso dei rilievi appenninici.

Al Sud e Sicilia, estesa copertura nuvolosa responsabile di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in special modo su regioni tirreniche e Puglia centro meridionale; migliora gradualmente dalla serata.

Temperature minime in generale diminuzione, marcata al nord e sulla Sardegna; massime in calo, deciso su regioni adriatiche, Basilicata, Campania e Sicilia settentrionale.

Venti da moderati a forti da nord-ovest su alpi occidentali, appennino e al centro-sud, con raffiche fino a burrasca sulle regioni meridionali peninsulari e sulla sardegna; da deboli a moderati settentrionali sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati tirreno, stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna; generalmente molto mossi i restanti mari.