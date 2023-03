Previsioni Meteo Aeronautica Militare: torna l’alta pressione

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 16 marzo, e fino martedì 21 marzo, evidenziando un aumento della pressione atmosferica.

Le previsioni meteo per il 16 marzo 2023

Al Nord, estesa nuvolosità medio-alta ma con ampi rasserenamenti a partire dal Nord-Ovest dal pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite in serata e nella notte.

Al Sud e Sicilia, estesa nuvolosità nella forma di velature sulla Sicilia, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi dell’isola; cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in tenue aumento sui rilievi alpini occidentali, in diminuzione anche sensibile sul resto del Paese; massime in rialzo su Alpi, Prealpi, Sardegna centroccidentale ed Appennino settentrionale, in diminuzione al Sud, Sardegna orientale ed aree costiere, stazionarie sul resto del Paese.

Venti forti settentrionali sulle regioni meridionali; deboli di direzione variabile o al più dai quadranti settentrionali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da agitato a molto agitato lo Ionio; molto mossi stretto di Sicilia, Tirreno e Adriatico meridionali; mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 17 al 21 marzo

Venerdì 17 marzo, al Nord, cielo poco nuvoloso o velato.

Al Centro e Sardegna bel tempo su tutto il Centro.

Al Sud e Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione.

Temperature minime in aumento su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, stazionarie sul resto del Nord, Toscana e Sardegna, in diminuzione sul resto del Paese; massime stazionarie in pianura padana e Sardegna orientale, in aumento sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali su Puglia centromeridionale e Calabria ionica, in attenuazione dal pomeriggio; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto del Meridione; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna e Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.Sabato 18 marzo. Estese velature su tutto il centro-nord, spesse su nord-ovest e Sardegna; bel tempo al Sud.

Domenica 19 marzo addensamenti compatti su Alpi, Prealpi, regioni centrali tirreniche e Liguria, con deboli piogge sparse; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Lunedì 20 molte nubi basse su Alpi, Prealpi e regioni tirreniche peninsulari; estese velature sul resto del Paese.

Dalla mattina di martedì 21 aumento delle nubi compatte sul Nord-Ovest, regioni alpine e regioni centrali tirreniche peninsulari, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione serale su queste ultime.