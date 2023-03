Vento forte al Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 16 e 17 marzo, evidenziando un aumento della pressione atmosferica.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 16 marzo 2023

Al Nord, cielo coperto per velature in transito che, dal pomeriggio, iniziando dal nord-ovest, tenderanno ad essere via via più spesse.

Al Centro e Sardegna, su Toscana, Umbria, Lazio e Marche nubi alte e sottili che tenderanno a velare il cielo, dal pomeriggio ampie schiarite su tutto il centro.

Al Sud e Sicilia, cielo inizialmente con molte nubi sulle regioni meridionali e sulla Sicilia settentrionale, ma già nel corso della mattinata deciso miglioramento, con diminuzione delle nuvolosità e schiarite che nel corso della giornata saranno sempre più estese.

Temperature minime in tenue aumento sui rilievi alpini occidentali, in diminuzione anche sensibile sul resto del Paese; massime in rialzo su Alpi, Prealpi, Sardegna centroccidentale ed appennino settentrionale, in diminuzione al sud, Sardegna orientale ed aree costiere, stazionarie sul resto del Paese.

Venti forti da nord sulle regioni meridionali e sulla Sicilia; moderati da nord-est sulle regioni centrali e sulla sardegna, da sud -est sulla Romagna; deboli di direzione variabile al settentrione.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato lo Ionio, localmente a largo molto agitato; molto mossi stretto di Sicilia, Tirreno meridionale e Adriatico centro-meridionale; mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 17 marzo 2023

Al Nord, cielo poco nuvoloso o velato.

Al Centro e Sardegna, bel tempo su tutto il centro.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature minime in aumento su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, stazionarie sul resto del nord, Toscana e Sardegna, in diminuzione sul resto del Paese; massime stazionarie in pianura padana e Sardegna orientale, in aumento sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali su Puglia centromeridionale e Calabria ionica, in attenuazione dal pomeriggio; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto del meridione; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna e Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.