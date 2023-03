Previsioni Meteo Aeronautica Militare: sole e temperature in aumento fino a sabato

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 17 marzo, e fino mercoledì 22 marzo, evidenziando un aumento della pressione atmosferica.

Le previsioni meteo per il 16 marzo 2023

Al Nord, qualche annuvolamento innocuo sulle aree alpine occidentali e cielo sereno o velato altrove.

Al Centro e Sardegna, ampio e prevalente soleggiamento.

Al Sud e Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature minime in rialzo su Alpi e Prealpi; in diminuzione su coste centrosettentrionali adriatiche, Umbria, Lazio e su gran parte del Sud; stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, restante catena alpina, appennino emiliano-romagnolo, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania, Puglia garganica e Sicilia settentrionale; in calo su coste della Calabria ionica e della Sicilia meridionale; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio.

Venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali su Puglia centromeridionale e Calabria ionica, in attenuazione dal pomeriggio; deboli settentrionali sul resto del meridione ed orientali sulla Sardegna con locali rinforzi su bocche di Bonifacio e coste meridionali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il basso Ionio, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; da molto mossi a mossi mar e canale di Sardegna e lo Ionio settentrionale, quest’ultimo tendente a mosso da fine giornata; generalmente poco mosso l’Adriatico centrosettentrionale; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 18 al 22 marzo

Sabato 18, al Nord, iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato; nel corso della mattinata ritroveremo una intensificazione della copertura su regioni occidentali, rilievi lombardi ed Emilia con possibilità di qualche sporadico piovasco pomeridiano limitato all’area ligure; nella sera attesa un aumento della nuvolosità anche sui rilievi del triveneto, contestualmente spesse velature copriranno il cielo del restante settentrione, ma sempre in un contesto asciutto.

Al Centro e Sardegna, copertura significativa sempre più estesa sulla Sardegna e lungo le coste di Toscana e nord Lazio, mentre sul resto del centro il cielo sarà per lo più caratterizzato dal passaggio di innocue velature alte e sottili; in serata tuttavia, la nuvolosità si farà ovunque più consistente, ed in special modo sulle regioni tirreniche, ma ancora con assenza di precipitazioni associate.

Al Sud e Sicilia, prevalenza di sole, salvo innocui annuvolamenti bassi e stratiformi che interesseranno gran parte della Sicilia fino al tardo mattino.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, coste molisane, Puglia centrosettentrionale e Basilicata ionica; pressoché stazionarie su Liguria centroccidentale, Emilia-Romagna, restanti aree pianeggianti e pedemontane del Nord, nonché su Sardegna centrosettentrionale, coste ed entroterra marchigiano, Salento e Sicilia tirrenica; in rialzo sul resto del Paese; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Appennino settentrionale, Sardegna, regioni centromeridionali adriatiche, rilievi campani, Basilicata, Calabria e Nord Sicilia; senza variazioni di rilievo o in tenue rialzo sul resto d’Italia.

Venti deboli intorno sud-est su coste liguri, toscane e laziali, nonché sulla Sardegna, con rinforzi su bocche di Bonifacio e lungo le aree costiere sudorientali dell’isola; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il basso Tirreno ad Ovest; poco mossi Adriatico e Tirreno centromeridionale ad Est; mossi gli altri bacini, localmente molto mossi al mattino mar e canale di Sardegna.

Domenica 19 cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrosettentrionali, Sardegna compresa, con deboli precipitazioni su Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche e Nord Lazio, più frequenti sull’area toscana; quota neve sulle aree alpine e prealpine oltre i 1500 metri. Ancora tempo asciutto con cielo prevalentemente velato al Sud.

Lunedì 20 tempo che migliora gradualmente al nord con schiarite via via sempre più ampie, ma con nebbie estese in arrivo da fine giornata sulle aree pianeggianti; ancora molte nubi al centro e Sardegna con lievi fenomeni sparsi fino a sera, più diffusi sull’isola e sulla Toscana; peggiora anche al Sud con deboli precipitazioni su Sicilia e Calabria, in estensione serale anche a Basilicata, Campania e rilievi pugliesi.

Martedì 21 residui e deboli fenomeni su Sicilia orientale, Calabria e regioni centromeridionali adriatiche; estesa nuvolosità bassa sul resto del Paese, in diradamento dal tardo mattino con ampi rasserenamenti pomeridiani e serali.

Giornata di mercoledì 22 prevalentemente asciutta con condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti maggiori attesi sulla catena alpina e prealpina.