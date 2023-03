Previsioni Meteo: graduale indebolimento dell’anticiclone, il bollettino fino al 23 marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 18 marzo, e fino giovedì 23 marzo, evidenziando un graduale indebolimento dell’anticiclone, in particolare nella giornata di domenica 19 marzo.

Le previsioni meteo per il 18 marzo 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso sulla Liguria. Dalla sera annuvolamenti sempre più consistenti sul levante ligure; elevata copertura nuvolosa medio-alta sul resto del nord seguita da ampie schiarite. Dal pomeriggio annuvolamenti più decisi su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e restanti rilievi appenninici ma in un contesto asciutto, mentre spesse velature copriranno il cielo del restante settentrione dalla sera.

Al Centro e Sardegna, copertura significativa sempre piu’ estesa sulla sardegna e lungo le coste di Toscana e Lazio settentrionale, mentre sul resto del centro il cielo sarà per lo più caratterizzato dal passaggio di innocue velature alte e sottili. Tuttavia, in serata la nuvolosità si farà ovunque più consistente, specie sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni associate.

Al Sud e Sicilia, iniziali condizioni di cielo sereno su tutto il sud seguito da ampie velature nel corso del pomeriggio.

Temperature minime in lieve calo su coste molisane e Puglia centrosettentrionale, pressoché stazionarie su Liguria, Prealpi, Salento e Sicilia, in rialzo sul resto del Paese; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Appennino settentrionale, restanti Alpi e Prealpi, pianura padana, Sardegna, regioni centromeridionali adriatiche, Campania, Basilicata, Calabria e nord Sicilia, senza variazioni di rilievo o in tenue rialzo sul resto d’Italia.

Venti deboli intorno sud-est su coste liguri, toscane e laziali, nonché sulla Sardegna, con rinforzi su bocche di Bonifacio e lungo le aree costiere sudorientali dell’isola; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il Tirreno a ovest; poco mossi adriatico e tirreno centromeridionale a est; mossi gli altri bacini, localmente molto mossi al mattino mare e canale di Sardegna.

Il bollettino dal 19 al 23 marzo

Domenica 19 marzo, al Nord: cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti e piogge sparse associate su appennino, alpi occidentali e restanti aree montuose lombarde. Dal pomeriggio ampi rasserenamenti sulla pianura piemontese e lombarda.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Sardegna, Lazio settentrionale, Toscana e Umbria occidentale con piogge deboli e sparse, più insistenti sull’alta Toscana.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, per nubi alte e stratificate su tutte le regioni.

Temperature minime in tenue flessione lungo l’arco alpino, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su pianura piemontese e lombarda, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Toscana, in rialzo su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e al Sud, stazionarie altrove.

Venti da deboli a moderati da Sud lungo le coste toscane e della Sicilia occidentale; deboli da nord sulla Liguria; deboli di direzione variabile altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi l’Adriatico e lo Ionio; mossi i restanti mari, localmente molto mossi il Tirreno settentrionale e lo stretto di Sicilia meridionale. Lunedì 20 marzo. Cielo irregolarmente nuvoloso sulla sardegna con isolati piovaschi. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Paese ma in un contesto asciutto.

Martedì 21 sulla Sicilia attesi annuvolamenti alti e stratificati. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese, salvo locali foschie sulla pianura padana al mattino.

Mercoledì 22 e giovedì 23 tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi settentrionali. Giovedì nubi in graduale aumento al Nord e sulla Toscana con possibiltà di precipitazioni sparse.