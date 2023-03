Rovesci sparsi e locali nevicate all’orizzonte, le Previsioni Meteo fino al 26 marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 21 marzo, e fino domenica 26 marzo.

Le previsioni meteo per il 21 marzo 2023

Al Nord, nubi basse e stratificate al primo mattino in pianura padana orientale, con foschie dense associate, in diradamento già dalla seconda parte del mattino; cielo poco nuvoloso sul resto del settentrione, tendente a divenire velato dal pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, residui addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; cielo sereno sul resto del centro, tendente a divenire velato dal pomeriggio. Al Sud e Sicilia, cielo in generale molto nuvoloso, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dalla sera.

Temperature minime in aumento su Alpi e Prealpi centro occidentali, coste dell’Abruzzo, regioni ioniche peninsulari e Sicilia orientale, stazionarie sulla Campania, in diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento al centro-nord, Sicilia, Campania e Sardegna settentrionali, stazionarie sul resto della Sardegna ed in diminuzione sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulle regioni ioniche; deboli settentrionali sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 22 al 26 marzo

Mercoledì 22, al Nord, cielo poco nuvoloso o velato.

Al Centro e Sardegna, estese velature in diradamento dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, addensamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche, senza fenomeni associati; velato sul resto del meridione.

Temperature minime in aumento al nord e regioni tirreniche centrali, in diminuzione sul resto del Paese. Massime stazionarie su Sardegna e Sicilia centromeridionale, in aumento sul resto del paese.

Venti moderati settentrionali lungo le coste ioniche; deboli variabili sul resto del paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi, localmente mossi i restanti mari.

Giovedì 23, cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi basse dal pomeriggio su Liguria, Sicilia e Calabria tirreniche.

Venerdì 24 addensamenti compatti su nord-ovest e regioni alpine con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate su Alpi e Prealpi; velato sul restante settore peninsulare.

Sabato 25 ancora addensamenti compatti su nord-ovest e regioni alpine con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate a ridosso dei rilievi; velato sul resto del Paese. Durante la giornata di domenica 26 avremo il diradamento delle nubi compatte al nord, con cielo in generale velato su tutto il Paese.