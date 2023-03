Maltempo tra domenica e lunedì: le Previsioni Meteo fino al 28 marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 23 marzo, e fino martedì 28 marzo.

Le previsioni meteo per il 23 marzo 2023

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e Liguria, senza fenomeni di rilievo associati; velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o al più velato.

Al Sud e Sicilia, bel tempo con aumento delle nubi basse dal pomeriggio sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia.

Temperature minime in aumento sulle regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali ed isole maggiori, in diminuzione su Liguria ed altaToscana, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Il bollettino dal 24 al 28 marzo

Venerdì 24, al Nord, molte nubi compatte su Nord Ovest Alpi e Prealpi, con rovesci sparsi e locali nevicate a quote superiori ai 1500 metri; estese velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti su alta Toscana con deboli piogge sparse; velato sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, bel tempo sulla Sicilia ed estese velature sul resto del meridione.

Temperature minime in aumento su tutto il Paese; massime in aumento su isole maggiori regioni ioniche, in diminuzione su Alpi e Prealpi stazionarie sul resto del Paese.

Venti moderati occidentali al Nord con rinforzi a ridosso dei rilievi; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso il Mar Ligure, da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia e Jonio, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Sabato 25 cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse nevose al di sopra dei 1500 metri, velato sul resto del Paese.

Domenica 26 cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il Nord con associati rovesci o temporali sparsi, in movimento dalla sera verso le regioni centrali, velato sul resto del Paese.

Lunedì 27 molto nuvoloso su tutto il Paese con piogge sparse in attenuazione serale su regioni settentrionali. Dalla mattina di martedì 28 attenuazione del maltempo anche sulle regioni centrali.