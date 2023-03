Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forti venti e temperature in calo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 28 marzo, e fino domenica 2 aprile.

Le previsioni meteo per il 28 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle Alpi, con debolissime nevicate oltre i 1300 metri in attenuazione dalla seconda parte del mattino al mattino; sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate di scarsa consistenza.

Al Centro e Sardegna, ancora iniziali addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione già dalla seconda parte del mattino; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso al mattino con associate residue precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie sull’area ionica. Successive veloci schiarite a partire dal pomeriggio.

Temperature minime in diminuzione su tutto il Paese; massime in rialzo su alpi occidentali e Sardegna centro-occidentale, stazionarie sulla Sicilia occidentale, in calo sul resto del Paese, specie sull’area adriatica e ionica.

Venti settentrionali forti su Puglia e restante area ionica, moderati sul resto del Sud, da deboli a moderati al Centro; deboli meridionali lungo le coste dell’alto Adriatico e sulla Liguria; deboli variabili sul resto del Nord, in rotazione da Ovest sulla Pianura Padana nel pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati Mare e Canale di Sardegna, nonché lo Stretto di Sicilia ma con moto ondoso in veloce attenuazione; da molto mossi ad agitati il basso Adriatico e lo Ionio; poco mossi il Mar Ligure e l’alto Adriatico, localmente mossi al mattino; molto mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 26 al 30 marzo

Mercoledì 29 marzo, al Nord, addensamenti compatti lungo l’arco alpino e sulla Liguria, con nevicate sparse, in generale deboli al di sopra dei 1500 metri ed in attenuazione dal pomeriggio, e deboli piogge sparse sulla Liguria; estese velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o velato, con tendenza ad aumento delle nubi basse dal tardo mattino sulle regioni tirreniche, con deboli piogge sparse sulle aree interne

Al Sud e Sicilia bel tempo su tutto il meridione.

Temperature minime in aumento al Nord, in diminuzione al Sud, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sicilia meridionale, stazionarie sulle regioni tirreniche peninsulari, e Sardegna centroccidentale, in aumento sul resto del Paese.

Venti ancora da moderati a forti dai quadranti settentrionali su Puglia centromeridionale e Calabria ionica, in attenuazione dal tardo mattino; da deboli a moderati occidentali sul resto del Centro/Sud e pianura padana, con rinforzi lungo l’appennino; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Ionio e Mar Ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Giovedì 30 marzo, addensamenti compatti al Nord/Ovest, regioni alpine ed aree appenniniche centrali, con deboli piogge sparse; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Venerdì 31 marzo cielo molto nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche peninsulari, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione serale in Pianura Padana e regioni centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Sabato 1 aprile addensamenti compatti su Alpi e Prealpi con piogge sparse e locali nevicate al di sopra dei 1500 metri; velato sul resto del Paese.

Nella giornata di domenica 2 aprile aumento delle nubi cumuliformi al Nord/Est ed al Centro/Sud, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sulle regioni centrali tirreniche.