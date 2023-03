Maltempo, freddo e neve al Centro/Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 4 e 5 marzo, evidenziando una persistenza dell’instabilità in parte del Centro/Sud sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 4 marzo 2023

Al Nord, bello e soleggiato ovunque.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti sull’isola con deboli piogge sparse. Molte nubi su Umbria orientale e regioni adriatiche con piogge sparse sull’Abruzzo e deboli nevicate sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi ampi rasserenamenti. Sereno o poco nuvoloso altrove con qualche nube in più sull’Appennino e la parte meridionale del Lazio dove, nel pomeriggio, potranno manifestarsi brevi rovesci.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, isolati temporali e nevicate oltre i 1700 metri. Dalla serata fenomeni in esaurimento su Molise, Campania, Gargano e Sicilia meridionale.

Temperature, massime in rialzo su Marche, litorali laziali e soprattutto sulla Sicilia; in diminuzione al sud peninsulare; senza apprezzabili variazioni sul resto del Paese.

Venti moderati, occidentali su Sicilia e Calabria, di direzione variabile su Puglia e Basilicata, in rotazione da Nord-Ovest. Deboli, localmente moderati, settentrionali tendenti a disporsi da maestrale sulla Sardegna.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Ionio e basso Adriatico, in attenuazione quest’ultimo. Mossi gli altri mari con moto ondoso in diminuzione su ligure e Alto adriatico.

Il bollettino per domani 5 marzo 2023

Al Nord, nubi basse su Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con al più qualche locale debole piovasco; bel tempo sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti con deboli piogge sparse sulla Sardegna e Toscana; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con deboli piogge o rovesci sparsi, leggermente più intensi su Sicilia e Calabria tirrenica, in attenuazione serale.

Temperature minime in aumento su isole maggiori e Calabria, in diminuzione sul resto del Centro-Sud, stazionarie sul resto del Paese; Massime in aumento al sud peninsulare, regioni centrali Adriatiche ed Emilia-Romagna, in diminuzione sul Triveneto e stazionarie sul resto del Paese.

Venti moderati di maestrale al sud ed isole; deboli occidentali sul resto del Centro-Sud; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso l’Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari, con punte massime fino ad agitato in serata su mar Ligure ed alto Tirreno.