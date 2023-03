Piogge e temporali al Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le

previsioni meteo per 5 e 6 marzo, evidenziando l’allontanamento di una perturbazione verso Est, con ultime piogge e temporali al Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 5 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità variabile fino al primo pomeriggio su Lombardia, Trentino Alto Adige e sulla Liguria con possibilità di deboli piogge su quest’ultima regione; sereno sulle restanti regioni con nubi in aumento dalla sera.

Al Centro e Sardegna, parzialmente nuvoloso pomeridiano su entroterra toscano, Umbria, Marche ed Abruzzo con nubi in dissolvimento serale. Nuvoloso sull’isola con pioggia anche a carattere di rovescio dal pomeriggio sulla parte meridionale; fenomeni in attenuazione dalla tarda serata.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale più intensi su entroterra campano e lucano, Puglia e Sicilia settentrionale.

Temperature massime in calo su arco alpino occidentale, Liguria, Lombardia nord occidentale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana settentrionale e costiera e Lazio; in aumento su Emilia-Romagna orientale, regioni adriatiche, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna orientale; invariate altrove.

Venti moderati settentrionali sulle regioni ioniche, Sicilia e Sardegna; deboli occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche; meridionali sulla Liguria; variabili sulle restanti regioni.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso l’Adriatico settentrionale e da poco mosso a mosso l’aAdriatico centrale; mosso il Tirreno meridionale orientale; da molto mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 6 marzo 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso su levante ligure, nord Piemonte, Lombardia centrosettentrionale e Triveneto con deboli precipitazioni, nevose sulle relative aree alpine e prealpine piemontesi, lombarde, del Trentino-Alto Adige e venete dai 1000-1200, e a partire dagli 800-1000 metri su quelle friulane. Nuvolosità estesa alternata a schiarite diurne sul restante settentrione, ma in un contesto generalmente asciutto.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e restanti aree appenniniche con piogge e locali rovesci, in parziale attenuazione da fine giornata; cielo sereno o al più velato sulle rimanenti zone di Marche ed Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, copertura diffusa su rilievi molisani, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonché sulla Sicilia con deboli piogge qualche rovescio, più frequenti dalla sera sulle aree tirreniche meridionali. Ampia copertura nubi medio-alta sul resto del Sud con ulteriori annuvolamenti più significativi associati a deboli precipitazioni che potranno interessare la Puglia e le altre zone calabresi.

Temperature minime in flessione sulle Alpi occidentali, estreme aree ioniche e Sicilia nordorientale; senza variazioni di rilievo su Sardegna, Puglia centrosettentrionale, bassa Calabria e restante territorio siciliano; in rialzo sul resto d’Italia; massime in aumento su coste romagnole, marchigiane, abruzzesi e molisane, nonché su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica; in diminuzione su regioni nordoccidentali, Lombardia, Triveneto, Sardegna, nord Toscana, Umbria, Lazio, Appennino molisano, campano e lucano; stazionarie sul rimanente territorio.

Venti deboli sudoccidentali su Liguria e regioni centromeridionali, isole comprese, con ulteriori rinforzi su Sardegna e dorsale appenninica; deboli variabili sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso, tendente a mosso l’Adriatico; molto mossi o mossi gli altri bacini.