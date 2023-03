Settimana al via con piogge sparse: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 6 e 7 marzo, evidenziando gli effetti del passaggio di 2 deboli perturbazioni: la prima in arrivo dalla Spagna e diretta verso il Sud, la seconda dall’Europa nord-occidentale e diretta verso il Nord/Est.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 6 marzo 2023

Al Nord, nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più probabili tra la Liguria e le zone prealpine; nel corso del pomeriggio schiarite a partire dalle zone occidentali; foschie al primo mattino in pianura padana.

Al Centro e Sardegna, irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con associate piogge deboli più probabili su Sardegna, Toscana e zone interne del Lazio; ampie schiarite nel corso del pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, generale aumento della nuvolosità a partire dalla Sicilia e dalla Campania con piogge sparse ed isolati rovesci, in estensione nel corso della giornata alle altre zone.

Temperature massime in diminuzione al Nord e sul Lazio, in lieve aumento altrove; minime in aumento generale, stazionarie o in lieve calo su Puglia e isole maggiori.

Venti generalmente deboli variabili al Nord con rinforzi meridionali sulle coste liguri; occidentali deboli al centro, fino a moderati sulla Sardegna, in rinforzo durante le ore serali; moderati settentrionali al sud con rinforzi sulla Sicilia, stretto di Messina e Puglia, in rotazione durante la notte da sudovest.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mar ligure e mar di Corsica; da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno settentrionale e Ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 7 marzo 2023

Al Nord, al mattino molte nubi sulle regioni centro orientali, con deboli piogge sparse e locali nevicate sui rilievi alpini al di sopra dei 1200 metri; velato sul resto del settentrione. Dal pomeriggio aumento delle nubi compatte al nord-ovest, con deboli piogge sul levante ligure e locali nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1500 metri.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con deboli piogge sparse; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con deboli piogge sparse, in attenuazione dal pomeriggio sulla Sicilia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature minime in flessione al nord-ovest, in aumento sulle due isole maggiori e stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulla Sardegna, in diminuzione su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, stazionarie sul resto della penisola.

Venti da deboli a moderati occidentali al centro-sud, con rinforzi su levante ligure, alta Toscana e Toscana settentrionale; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati il mar Ligure; da poco mosso a mosso l’Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.