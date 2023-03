Previsioni Meteo Aeronautica Militare: Festa della Donna con piogge sparse e isolati temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 7 marzo, e fino domenica 12 marzo.

Le previsioni meteo per il 7 marzo 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso su triveneto, pianura lombarda e Appennino, poco nuvoloso o al più velato sul resto del settentrione. Dal pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa su tutto il Nord, con piogge sparse sul levante ligure e deboli nevicate sulle Alpi generalmente oltre i 1400-1500 m. dalla sera ampie schiarite sulla Pianura Padana.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta con piogge sparse associate su alta Toscana, Umbria meridionale e Sardegna settentrionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, annuvolamenti compatti su coste tirreniche e Puglia meridionale con residue piogge sparse al mattino. Dal pomeriggio attese parziali schiarite prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa dalla sera; iniziali condizioni di cielo sereno seguito da ampie velature nel corso della serata sul resto del meridione.

Temperature minime in lieve calo su Verbano, Alpi e Prealpi lombarde e Trentino, in tenue rialzo su isole maggiori, Calabria e Puglia, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Veneto, Toscana meridionale, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale, Sicilia centrale e Sardegna, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti da deboli a moderati da Ovest/Sud-Ovest su Slpi occidentali, appennino settentrionale, restante Liguria e al Centro-Sud, con rinforzi sulle relative zone alpine e appenniniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso a localmente agitato il mar Ligure; mossi l’Adriatico, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale parte Est; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Il bollettino dall’8 al 12 marzo

Mercoledì 8, al Nord, molte nubi su tutte le regioni, con precipitazioni sparse lungo l’arco alpino e sul levante ligure. Fenomeni più diffusi e a carattere nevoso sulle Alpi occidentali, generalmente oltre i 1700-1800 metri.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con piogge sparse e isolati temporali; questi ultimi lungo le coste tirreniche peninsulari. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con successivo cielo velato; estese nuvolosità medio-alta sul resto del centro, più compatta a ridosso dell’appennino e con piogge sparse associate.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità alta e sottile sulle regioni adriatiche, salvo annuvolamenti compatti a ridosso dell’Appennino al mattino; cielo molto nuvoloso sul resto del Sud con precipitazioni sparse, più diffuse sulla Campania. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite, specie sull’Isola.

Temperature minime in aumento lungo l’arco alpino, su Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Campania, Molise e sulle regioni centrali, in lieve flessione sulla pianura lombarda e sul Piemonte orientale, stazionarie altrove; massime in rialzo al Nord-Ovest, su Triveneto, restante Appennino settentrionale, al centro e sulle isole maggiori, senza variazioni di rilievo o al più in lieve calo sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati: occidentali al Centro-Sud, più vivaci su bocche di Bonifacio e dorsale appenninica, meridionali su Liguria e Appennino settentrionale, con rinforzi su quest’ultimo, da Nord-Ovest sulle Alpi occidentali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Adriatico, Ionio e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi i restanti mari, fino a localmente agitato il mar ligure.

Giovedì 9 tempo variabile su Sardegna e regioni tirreniche peninsulari con possibili piogge sparse. Cielo generalmente velato sul resto del Paese, salvo annuvolamenti compatti lungo l’arco alpino al mattino dove saranno possibili deboli nevicate oltre i 1900-2000 metri.

Venerdì 10 tempo in peggioramento al Centro-Sud con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in successiva attenuazione serale. Cielo parzialmente nuvoloso al Nord, con precipitazioni a ridosso dei rilievi alpini; quota neve oltre i 1900-2000 metri.

Sabato 11 e domenica 12 estesa nuvolosità di tipo medio-basso al Nord e nelle forma di velature altrove, ma con possibili precipitazioni sparse sull’arco alpino. Da domenica ampi rasserenamenti su tutto il Paese, salvo qualche annuvolamento compatto sulle Alpi.