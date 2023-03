Previsioni Aeronautica Militare: aprile inizia con una svolta meteo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 30 marzo, e fino martedì 4 aprile.

Le previsioni meteo per il 30 marzo 2023

Al Nord, cielo poco o parzialmente nuvoloso sulle aree pianeggianti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; molto nuvoloso sul resto del settentrione con piogge fino a sera sulla Liguria centrorientale inoltre lievi e locali precipitazioni su zone alpine, prealpine e pedemontane, nevose sui crinali confinali oltre i 1500-1600 metri.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti a ridosso dell’Appennino, con deboli piogge sull’alta Toscana, in attenuazione dal pomeriggio; generalmente velato sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, nubi basse e stratiformi in sensibile aumento mattutino su rilievi molisani, Campania e Sicilia meridionale, in successivo diradamento sulle zone costiere campane e sulle relative aree siciliane; sul restante meridione cielo al più opaco per nubi alte e sottili nelle ore diurne e poi stellato dalla sera.

Temperature, minime in aumento anche sensibile su tutto il Paese; massime pressoché stazionarie su Nord-Ovest, Lombardia, pianura veneta, area friulana, in rialzo sul resto del Paese.

Venti deboli meridionali su Liguria e regioni centromeridionali, isole maggiori comprese, con locali rinforzi sulla dorsale appenninica; deboli di direzione variabile sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi tutti i bacini.

Il bollettino dal 31 marzo al 4 aprile

Venerdì 31, al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto, con nevicate diffuse su Alpi e Prealpi, al di sopra dei 1500 metri, e piogge o rovesci diffusi sul resto del Nord-Ovest e regioni alpine, queste ultime in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari, con piogge o rovesci sparsi su levante ligure ed alta Toscana; estese velature sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, bel tempo sulla Sicilia, in estensione dalla sera anche a Calabria, Basilicata ionica e Puglia centromeridionale; velato sul resto del meridione.

Temperature minime in aumento al Centro-Sud, Alpi e Prealpi, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sardegna centroccidentale, Alpi, Prealpi, Lombardia e levante ligure, in aumento sul resto del Sud e Sardegna orientale, stazionarie sul resto del Paese.

Venti forti occidentali al Nord-Ovest ed al Centro-Sud; moderati occidentali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Sabato 1° aprile, addensamenti cumuliformi sparsi, su Alpi, Prealpi ed aree appenniniche, con deboli rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Domenica 2 aprile iniziali addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nubi compatte sul resto del Centro-Sud e pianura padana orientale, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dalla sera sulle regioni centrali tirreniche.

Lunedì 3 cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud, con nevicate anche abbondanti sulle aree interne centrali versante adriatico, rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, altrove; cielo in generale velato sul resto del Paese, tendente a divenire poco nuvoloso dalla sera al Nord.

Nella giornata di martedì 4 graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni centrali adriatiche.