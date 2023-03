Meteo, le Previsioni per oggi e domani: freddi venti settentrionali in attenuazione

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 17 e 18 marzo, evidenziando un’attenuazione dei freddi venti settentrionali al Sud. Le temperature in tutta Italia torneranno a salire.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 17 marzo 2023

Al Nord cielo in prevalenza sereno o con parziali velature in transito; qualche addensamento più consistente tenderà a formarsi da metà giornata sui rilievi alpini di nord-ovest; locali foschie nelle zone pianeggianti in rapido dissolvimento, ma in nuova formazione dalla sera.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili e qualche modesto annuvolamento in formazione tra bassa Toscana e nord del Lazio; possibili locali foschie nelle vallate interne in rapida attenuazione ed in nuova formazione da fine giornata.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche residuo addensamento su Sicilia settentrionale e orientale, Puglia e sulle aree ioniche; dal tardo pomeriggio/sera aumento della copertura nuvolosa sull’isola maggiore.

Temperature minime in diminuzione al sud, sulle restanti coste adriatiche, Liguria, Umbria e Lazio; in aumento sulle aree alpine; senza notevoli variazioni altrove. Massime in aumento su Appennino centro-meridionale e nord della Sicilia; pressoché stazionarie altrove.

Venti da moderati a forti da nord sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Puglia e settori ionici della Calabria; tendenza a graduale attenuazione. Deboli o moderati da nord-nord est sulle regioni centrali e sulla Sardegna, ma in rotazione e rinforzo da sud est sull’isola; deboli di direzione variabile al settentrione.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati Ionio e basso Adriatico, con moto ondoso in graduale attenuazione in quest’ultimo e in aumento al largo al mattino sullo Ionio; decremento nel corso del pomeriggio. Molto mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno meridionale e medio Adriatico, con moto ondoso in graduale attenuazione, eccetto sul canale di Sardegna, che risulterà localmente agitato dalla sera. Poco mosso alto adriatico e mar ligure orientale. Mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 18 marzo 2023

Al Nord, iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato; nel corso della mattinata, intensificazione della copertura su regioni occidentali, rilievi lombardi ed Emilia con possibilità di qualche sporadico piovasco pomeridiano limitato all’area ligure; nella sera attesa un aumento della nuvolosità anche sui rilievi del triveneto, contestualmente spesse velature copriranno il cielo del restante settentrione, ma sempre in un contesto asciutto.

Al Centro e Sardegna, copertura significativa sempre più estesa sulla Sardegna e lungo le coste di Toscana e nord Lazio, mentre sul resto del centro il cielo sarà per lo più caratterizzato dal passaggio di innocue velature alte e sottili; in serata tuttavia, la nuvolosità si farà ovunque più consistente, ed in special modo sulle regioni tirreniche, ma ancora con assenza di precipitazioni associate.

Al Sud e Sicilia, prevalenza di sole, salvo innocui annuvolamenti bassi e stratiformi che interesseranno gran parte della Sicilia fino al tardo mattino.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, coste molisane, Puglia centrosettentrionale e Basilicata ionica; pressoché stazionarie su Liguria centroccidentale, Emilia-Romagna, restanti aree pianeggianti e pedemontane del nord, nonché su Sardegna centrosettentrionale, coste ed entroterra marchigiano, Salento e Sicilia tirrenica; in rialzo sul resto del Paese; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Appennino settentrionale, Sardegna, regioni centromeridionali adriatiche, rilievi campani, Basilicata, Calabria e nord Sicilia; senza variazioni di rilievo o in tenue rialzo sul resto d’Italia.

Venti deboli intorno sud-est su coste liguri, toscane e laziali, nonché sulla Sardegna, con rinforzi su bocche di Bonifacio e lungo le aree costiere sudorientali dell’isola; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il basso Tirreno ad ovest; poco mossi Adriatico e Tirreno centromeridionale ad est; mossi gli altri bacini, localmente molto mossi al mattino mar e canale di Sardegna.