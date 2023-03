Meteo, le Previsioni per oggi e domani: Festa del Papà con nubi e piogge al Centro/Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 18 e 19 marzo, evidenziando un graduale indebolimento dell’anticiclone per l’avvicinarsi di una debole perturbazione nel giorno della Festa del Papà.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 18 marzo 2023

Al Nord, annuvolamenti sparsi sulla Liguria con la possibilità di qualche debole pioggia dal pomeriggio; sul resto del Nord schiarite alternate al passaggio di nubi medio alte; dal pomeriggio annuvolamenti in intensificazione su Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e aree appenniniche in generale mentre la copertura medio alta interesserà tutto il settentrione dalla sera.

Al Centro e Sardegna, banchi di nubi basse potranno interessare inizialmente le coste tirreniche con anche il passaggio di innocue velature sulle restanti aree; nuvolosità compatta in aumento dal pomeriggio sulla Sardegna in estensione serale a Toscana e Lazio centro settentrionale e successivamente a Umbria ed in misura minore alle Marche.

Al Sud e Sicilia, condizioni di cielo in prevalenza sereno con qualche addensamento residuo sulla Sicilia in diradamento mattutino e qualche velatura in transito sulle restanti regioni.

Temperature massime in aumento su Trentino-Alto Adige, appennino settentrionale, restanti settori alpini e prealpini, pianura padana, Sardegna, regioni centromeridionali adriatiche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica, senza variazioni di rilievo o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Venti deboli orientali sulle coste liguri, in prevalenza sudorientali su aree costiere di Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna con rinforzi su bocche di Bonifacio, e fra Sicilia occidentale e Sardegna sud orientale; deboli variabili sul resto del Paese con residui rinforzi settentrionali sulla Puglia e con tendenza a disporsi da sud ovest in serata sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il settore occidentale del Tirreno centro meridionale; quasi calmi il medio e alto Adriatico; poco mossi il basso Adriatico ed il Tirreno centromeridionale settore est; mossi gli altri bacini, localmente molto mossi il mar ligure occidentale ed il settore settentrionale dello stretto di Sicilia.

Il bollettino per domani 19 marzo 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti e piogge sparse associate su Appennino, Alpi occidentali e restanti aree montuose lombarde. Fenomeni più insistenti sul levante ligure, nevosi sulle Alpi occidentali oltre i 1800-1900 metri. Dal pomeriggio ampi rasserenamenti sulla pianura piemontese e lombarda.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Sardegna, Lazio settentrionale, Toscana e Umbria occidentale con piogge deboli e sparse, più insistenti sull’alta Toscana; elevata copertura nuvolosa medio-alta sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, per nubi alte e stratificate su tutte le regioni.

Temperature minime in tenue flessione lungo l’arco alpino, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su pianura piemontese e lombarda, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e toscana, in rialzo su Marche, Umbria, Lazio, aAbruzzo e al Sud, stazionarie altrove.

Venti da deboli a moderati da sud lungo le coste toscane e della Sicilia occidentale; deboli da Nord sulla Liguria; deboli di direzione variabile altrove.

Per quanto riguarda i mari, poco mossi l’Adriatico e lo Ionio; mossi i restanti mari, localmente molto mossi il Tirreno settentrionale e lo Stretto di Sicilia meridionale