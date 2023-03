Le Previsioni Meteo per oggi e domani: nubi e piogge al Centro/Nord per la Festa del Papà

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 19 e 20 marzo, evidenziando l’arrivo di una debole perturbazione che porterà piogge e un aumento delle nuvole ad iniziare dal Centro/Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 19 marzo 2023

Al Nord, molte nubi ovunque con piogge sparse, al mattino, per le regioni occidentali, in successiva estensione alle altre aree. In serata qualche isolato temporale potrà manifestarsi sul levante ligure. Nevicate sulle alpi centro-occidentali intorno ai 2000 metri.

Al Centro e Sardegna, estesa nuvolosità su tutte le regioni, più consistente per Toscana, Umbria, alto Lazio e Aardegna dove sono attese piogge sparse e qualche locale rovescio temporalesco. In serata cessano i fenomeni sull’isola mentre le piogge interesseranno anche Marche, Nord Abruzzo e Lazio centrale.

Al Sud e Sicilia, cielo inizialmente sereno ma con tendenza a un progressivo aumento della copertura medio-alta e stratificata.

Temperature in calo al Nord-Ovest e sulle regioni centrali; stazionarie o in lieve rialzo sul resto del paese.

Venti deboli meridionali con locali rinforzi.

Per quanto riguarda i mari, saranno quasi calmi o poco mossi Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale. Mossi gli altri bacini con moto ondoso in attenuazione per mar Ligure, mare e canale di Sardegna.

Il bollettino per domani 20 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità estesa ma in graduale diradamento, con residue precipitazioni sulle regioni di Nord Est. Foschie dense o locali banchi di nebbia dalla serata lungo il corso del po’.

Al Centro e Sardegna, molte nubi compatte sulle regioni peninsulari con fenomeni anche temporaleschi, specie su bassa Toscana, Umbria, Marche e dalla serata sul Lazio settentrionale; cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna con addensamenti responsabili di locali piogge.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente molto nuvoloso su tutte le regioni con temporanee schiarite nel pomeriggio su Basilicata, Calabria e Sicilia; precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dalla serata sull’isola, sulla Calabria e sulla Campania.

Temperature in lieve flessione sulle alpi occidentali; stazionarie sul resto del Piemonte e della Liguria, nonché sulla Toscana; in aumento altrove; massime in rialzo su Alpi, Prealpi, pianura piemontese e lombarda come pure sull’alta Toscana; in tenue diminuzione su coste adriatiche settentrionali, Marche, Umbria, alto Lazio e settori appenninici di Abruzzo, Molise e Campania; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti da deboli a localmente moderati orientali sulla Sicilia; deboli settentrionali sulla Sardegna; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia; poco mosso il mar Ligure; generalmente mossi i restanti mari.