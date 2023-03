Le Previsioni Meteo per oggi e domani: maltempo residuo al Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 21 e 22 marzo, evidenziando un temporaneo indebolimento dell’alta pressione: una perturbazione sta scivolando lungo la Penisola, determinando residua instabilità, in particolare al Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 21 marzo 2023

Al Nord, nubi basse e stratificate su pianura padana orientale e Romagna, con foschie dense, in diradamento durante la mattinata; cielo poco nuvoloso sul resto del settentrione, con alte velature a partire dalle zone più occidentali.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con deboli rovesci sparsi; nuvolosità variabile sul resto del centro con residui rovesci sul basso Lazio; dal pomeriggio tendenza a generale miglioramento ad iniziare dalla Toscana, dove si avranno solo alte velature.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente molto nuvoloso, con piogge o rovesci sparsi, meno frequenti sulla Sicilia; fino alla tarda mattinata fenomeni più intensi su Basilicata e Puglia; attenuazione dalla serata su tutte le zone.

Temperature minime in aumento su Alpi e Prealpi centro occidentali, coste dell’Abruzzo, regioni ioniche peninsulari e Sicilia orientale, stazionarie sulla Campania, in diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento al Centro-Nord, Sicilia, Campania e Sardegna settentrionali, stazionarie sul resto della Sardegna ed in diminuzione sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulle regioni ioniche; deboli settentrionali sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i settori meridionali di Stretto di Sicilia e basso Ionio; mossi mare e Canale di Sardegna e restante Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 22 marzo 2023

Al Nord, cielo poco nuvoloso o velato.

Al Centro e Sardegna, estese velature in diradamento dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, addensamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche, senza fenomeni associati; velato sul resto del meridione.

Temperature minime in aumento al Nord e regioni tirreniche centrali, in diminuzione sul resto del Paese. Massime stazionarie su Sardegna e Sicilia centromeridionale, in aumento sul resto del Paese.

Venti moderati settentrionali lungo le coste ioniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi, localmente mossi i restanti mari.