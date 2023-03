Le Previsioni Meteo per oggi e domani: temperature in aumento

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 22 e 23 marzo, evidenziando un consolidamento dell’alta pressione tra oggi e domani.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 22 marzo 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti per nubi basse in serata a ridosso dei rilievi.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso con tendenza a schiarire a metà giornata; attesa riduzione della visibilità localmente sulla Toscana settentrionale e nelle valli del Lazio centro-settentrionale.

Al Sud e Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti per nubi basse su Salento, Calabria e Sicilia settentrionale; tendenza a schiarire nel corso della serata su Molise, Puglia e Campania; attesa riduzione della visibilità nelle ore più fredde sulla Campania nelle zone interne.

Temperature minime in aumento al Centro Nord e Sardegna, in calo al Sud e Sicilia; massime in aumento, marcato al Sud e sull’Adriatico centrale.

Venti settentrionali da deboli a moderati sulle coste adriatiche centro meridionali con rinforzi sul Salento e sulle coste ioniche e sulla Sicilia occidentale; generalmente deboli e variabili sulle altre zone.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi il mar Ionio e lo Stretto di Sicilia; generalmente da poco mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 23 marzo 2023

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e Liguria, con qualche debole fenomeno; velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o tutt’al più velato.

Al Sud e Sicilia, bel tempo con aumento delle nubi basse dalla sera sulle regioni tirreniche peninsulari.

Temperature minime in aumento sulle regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali ed isole maggiori, in diminuzione sull’Appennino settentrionale, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi stretto di Sicilia, Ionio, mare di Sardegna e mar Ligure; poco mossi o quasi calmi i restanti mari