Previsioni Meteo: anticiclone protagonista, qualche debole pioggia tra oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 23 e 24 marzo, evidenziando condizioni anticicloniche con qualche pioggia su Alpi, Prealpi e Liguria.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 23 marzo 2023

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e Liguria con la possibilità di qualche debole precipitazione specie a fine giornata su Liguria e Piemonte settentrionale; nubi non significative in transito sul resto del settentrione con aumento della nuvolosità a fine giornata.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso per velature in transito e temporanei locali addensamenti sulle aree interne in generale e sull’alta Toscana dove si intensificheranno dalla serata.

Al Sud e Sicilia, nubi medio alte in allontanamento e addensamenti sparsi di nubi basse fra Sicilia e Calabria con la possibilità di qualche debole pioggia sui rilievi nel pomeriggio; prevalenza di cielo sereno sulle restanti regioni con qualche isolato annuvolamento nelle zone interne.

Temperature massime in aumento nelle regioni adriatiche centromeridionali e nelle isole maggiori, in diminuzione nell’alta Toscana ed in Liguria; stazionarie nel resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali sulla Sicilia e, ancora nel corso della mattinata, sulle aree ioniche; tendenza dalla serata a disporsi dai quadranti meridionali sulla Liguria.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari con moto ondoso in aumento a fine giornata sul mar ligure occidentale.

Il bollettino per domani 24 marzo 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti sul settore occidentale di Alpi e Prealpi, con rovesci sparsi e locali nevicate a quote superiori ai 1500 metri; estese velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, ampia copertura nuvolosa sull’alta Toscana con deboli piogge sparse; velato altrove.

Al Sud e Sicilia, bel tempo sulla Sicilia ed estese velature sulle altre regioni.

Temperature minime in aumento su tutto il Paese; massime in aumento su isole maggiori, regioni ioniche; in diminuzione su Alpi e Prealpi e stazionarie sul resto del Paese.

Venti moderati occidentali al Nord con rinforzi a ridosso dei rilievi; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso il mar Ligure, da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia e Ionio: poco mossi o quasi calmi i restanti mari.