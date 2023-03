Previsioni Meteo: oggi piogge diffuse al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 24 e 25 marzo, evidenziando tempo stabile e clima mite in gran parte d’Italia, salvo variabilità al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 24 marzo 2023

Al Nord, molte nubi consistenti ovunque con la parziale eccezione dell’Emilia-Romagna, associate a piogge deboli ma diffuse su Liguria di levante, Alpi e Prealpi, in estensione serale al resto della Lombardia e aree pedemontane di Veneto e Friuli; quota neve intorno ai 1800-2000 metri. Schiarite in tarda serata su Piemonte e ponente ligure.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità compatta per la Toscana centro-settentrionale con deboli piogge limitate alla parte nord. sereno o parzialmente velato sulle altre aree con qualche nube in più e di maggiore consistenza per Toscana meridionale e Umbria.

Al Sud e Sicilia, nuvoloso fino al primo pomeriggio su Campania e settore tirrenico di Basilicata e Calabria con successivi, ampi rasserenamenti; bello e soleggiato invece sulle altre aree. In serata il cielo tornerà a coprirsi su Campania, Molise, Puglia e Basilicata per via di estese stratificazioni medio-alte.

Temperature massime in leggero rialzo per Puglia, isole maggiori e settore ionico di Basilicata e Calabria; invariate su ponente ligure, basso Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise; in calo altrove.

Venti deboli meridionali ma con rinforzi anche sensibili su Liguria, litorali adriatici settentrionali, Appennino tosco-emiliano e marchigiano.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mar Ligure, mare di Sardegna, Stretto di Sicilia e Ionio meridionale. Poco mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento, per fine giornata, sul medio-alto Tirreno, Canale di Sardegna e Nord Adriatico.

Il bollettino per domani 25 marzo 2023

Al Nord, deboli precipitazioni sul triveneto, nevose sui relativi rilievi oltre i 1600-1700 metri, ma in graduale attenuazione pomeridiana con schiarite sempre più ampie; ancora nubi diffuse sulle altre zone alpine e prealpine con qualche fiocco di neve fino al tardo mattino dai 1800 metri, mentre il resto del settentrione sarà caratterizzato da spazi di sereno via via più estesi.

Al Centro e Sardegna, annuvolamenti consistenti su Nord Toscana ed Umbria settentrionale con deboli piogge e qualche isolato rovescio, in miglioramento nel corso del pomeriggio con ampie aperture; asciutto sul resto del Centro, ma con spiccata variabilità e rasserenamenti maggiori attesi sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, nubi in sensibile aumento mattutino sulla Campania e poi, dal pomeriggio, anche su Molise, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e Calabria tirreniche, ma senza precipitazioni associate; sul resto del meridione cielo sereno e poi velato in serata.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, ponente ligure, rilievi e zone pedemontane lombarde, Trentino-Alto Adige, Nord Veneto e rilievi del Friuli-Venezia Giulia; in rialzo sul restante territorio veneto e friulano, Emilia-Romagna centrorientale, Toscana, Umbria, Nord Lazio, Puglia centrosettentrionale, Basilicata ed isole maggiori; stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione in Valle d’Aosta, rilievi alpini piemontesi, Trentino-Alto Adige, Nord Veneto, Sardegna centrosettentrionale e Sud Marche; in aumento sul restante territorio piemontese, Liguria, Lombardia, Emilia, coste meridionali sarde, aree ioniche di Basilicata e Calabria e su gran parte del territorio siciliano; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti generalmente deboli occidentali, salvo decisi rinforzi su Ovest Alpi, bocche di Bonifacio, coste toscane e dorsale appenninica.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi a mossi mar ligure, Bocche di Bonifacio e Tirreno centrale; poco mosso l’Adriatico; generalmente mossi gli altri bacini con moto ondoso in ulteriore aumento serale sullo Ionio.