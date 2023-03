Previsioni Meteo: brusco peggioramento, temporali e vento di burrasca oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 26 e 27 marzo, evidenziando un rapido peggioramento al Nord. Maltempo e calo termico in seguito interesseranno anche il Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 26 marzo 2023

Al Nord, molte nubi sulle aree alpine con nevicate oltre i 1400-1500 metri; sul resto del nord cielo inizialmente velato. Dalla mattinata rapido aumento della nuvolosità compatta con associate precipitazioni sparse, meno probabili sulla pianura piemontese. I fenomeni tenderanno a spostarsi verso est divenendo più diffusi su bassa pianura lombarda e restanti aree pianeggianti del nord-est e dell’Emilia Romagna con qualche temporale pomeridiano sul levante ligure. In serata parziali schiarite su Liguria, Piemonte e Lombardia.

Al Centro e Sardegna, sulla Toscana settentrionale cielo molto nuvoloso con piogge deboli. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni con rovesci e isolati temporali; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del centro con schiarite maggiori su Sardegna, regioni adriatiche e Lazio meridionale. Dalla sera deciso peggioramento su restante Toscana, Umbria, Lazio e rimanenti zone appenniniche con piogge sparse e qualche locale temporale.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi e stratiformi su Molise, Campania, Appennino pugliese, Basilicata e Calabria tirreniche. Dal tardo mattino ampi rasserenamenti prima di nuovi annuvolamenti serali; sul resto del meridione ampio soleggiamento, salvo il transito di nubi alte e sottili che opacizzeranno temporaneamente il cielo.

Temperature minime in rialzo sulle alpi occidentali, senza variazioni di rilievo su marche, coste campane, Salento, Calabria meridionale e isole maggiori. In calo sul resto del Paese; massime in tenue rialzo lungo l’arco alpino e sulla Sardegna settentrionale, in diminuzione su restante nord, Toscana settentrionale, coste laziali e aree ioniche, stazionarie sul rimanente territorio.

Venti da deboli a moderati sudoccidentali su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centromeridionali, isole maggiori comprese, con ulteriori rinforzi sulla dorsale appenninica e tendenti dalla sera a disporsi da nord-est e a divenire forti su Sardegna e coste toscane; moderati occidentali su Valle d’Aosta e Piemonte, con episodi di foehn nelle valli; deboli variabili sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il mar ligure, tendente a divenire agitato al largo dal pomeriggio/sera; da mossi a molto mossi, mar di Sardegna a nord, Bocche di Bonifacio, Tirreno centrale e settentrionale; poco mosso l’Adriatico ma con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio; generalmente mossi tutti gli altri bacini.

Il bollettino per domani 27 marzo 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso lungo l’arco alpino con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600 metri ma con quota neve in calo serale; rasserenamenti sempre più estesi sul resto del nord, salvo residui annuvolamenti con piogge sparse associate su Romagna e bassa pianura veneta.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna ma in un contesto asciutto; molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Quota neve in graduale calo sull’appennino fino a 800-1000 metri. Dalla sera nuvolosità in diradamento su Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, tempo soleggiato sulla Sicilia, salvo locali annuvolamenti serali sull’area nordoccidentale con possibili deboli piogge; cielo molto nuvoloso sul resto del meridione con piogge sparse e locali temporali, fenomeni più diffusi sull’area tirrenica calabrese. Dalla sera parziali schiarite su Campania e Basilicata.

Temperature minime in diminuzione su Alpi centro-occidentali, Pianura Padana, Marche, alta Toscana, Abruzzo e Sardegna orientale, in rialzo su coste laziali e regioni meridionali peninsulari, stazionarie altrove; massime in calo su Alpi, Sardegna, Abruzzo, Lazio e al Sud, più marcato su isole maggiori e Appennino meridionale, in aumento su restante nord-ovest, pianura veneta e friulana, restante Appennino settentrionale e sull’alta Toscana, senza variazioni altrove.

Venti forti di maestrale con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna, settentrionali su Calabria e Sicilia; da moderati a forti da nord altrove, con fohn nelle valli settentrionali.

Per quanto riguarda i mari, sarà da agitato a molto agitato il mare di Sardegna; da molto mosso ad agitato il Tirreno; agitato il mar Ligure ma con moto ondoso in diminuzione serale; mossi i restanti bacini, fino a molto mossi basso Adriatico, Ionio settentrionale e Ctretto di Cicilia.