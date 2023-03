Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuovo peggioramento in arrivo in tutta Italia

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 2 marzo, e fino martedì 7 marzo.

Le previsioni meteo per il 2 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità compatta al nord, con piogge sparse sulla pianura padana e nevicate oltre i 700-800 m su Alpi occidentali e appennino, oltre i 1000-1200 m sul resto dell’arco alpino. Graduale attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio con locali schiarite a partire dalle aree più orientali.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco; irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge sparse, più diffuse su Lazio e Abruzzo. Dalla sera attesi temporali lungo le coste laziali e della toscana meridionale. Neve sull’Appennino oltre i 1200-1200 m.

Al Sud e Sicilia, nubi in aumento su Sicilia, Calabria e Basilicata tirreniche, Campania e Molise con piogge diffuse e locali temporali; alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Sud, più intensi dalla sera e con temporali associati su Puglia meridionale e Basilicata ionica.

Temperature minime in aumento al Nord e sulle isole maggiori, in calo sulle regioni meridionali peninsulari, stazionarie altrove; massime in rialzo su regioni settentrionali, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna orientale e Calabria tirrenica, in tenue flessione su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti settentrionali su Liguria e Sardegna; moderati sudorientali sul Lazio, con ulteriori rinforzi nella prima parte della giornata lungo le zone costiere; moderati nordorientali sulla toscana; da deboli a moderati: occidentali sulla Sicilia, settentrionali sul resto del centro-sud e sulle coste adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del settentrione.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mar Ligure, mare e canale di Sardegna, Tirreno e localmente lo stretto di Sicilia; mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 3 al 7 marzo

Venerdì 3, al Nord, alternanza di schiarite e annuvolamenti ma in un contesto in prevalenza asciutto, ad eccezione di sporadiche nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre i 1400-1500 m.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco; cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge sparse, più diffuse dal pomeriggio su Marche e Abruzzo. Attesi isolati temporali su Toscana meridionale e zone costiere del Lazio, in possibile estensione alle aree interne nel corso del pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso su Sicilia e Calabria meridionale con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale; nubi alternate a schiarite sul resto del Sud con piogge sparse e isolati temporali, in parziale attenuazione dalla sera.

Temperature minime in lieve flessione lungo l’arco alpino centro-orientale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia restanti, Valle d’Aosta, Campania, Sicilia centrale e Sardegna, in rialzo su basso Piemonte, Liguria, Appennino settentrionale e Toscana, stazionarie altrove; massime in aumento su Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e al Nord, più accentuato su basso Piemonte e Liguria, in tenue flessione sulla Sicilia e senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli: meridionali su Sicilia e aree ioniche, settentrionali su Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio e Campaina; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio meridionale, fino ad agitati dalla sera; generalmente mossi i restanti bacini.

Sabato 4 tempo variabile al Centro-Sud con piogge sparse e possibili temporali, specie sull’area ionica. Al Nord ampio soleggiamento, salvo locali annuvolamenti al mattino.

Domenica 5 continua la variabilità al Sud e sulla Sardegna con possibili precipitazioni sparse. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Paese.

Lunedì 6 e martedì 7 nuovo peggioramento in arrivo su tutto il Paese con piogge e rovesci, anche diffusi su regioni tirreniche e Nord-Est.