Previsioni Meteo: confermato nuovo peggioramento in tutta Italia, il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 3 marzo, e fino mercoledì 8 marzo.

Le previsioni meteo per il 3 marzo 2023

Al Nord, alternanza di schiarite e annuvolamenti ma in un contesto in prevalenza asciutto, ad eccezione di sporadiche nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre i 1400-1500 m.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, specie sull’area settentrionale. Dalla sera attenuazione dei fenomeni con locali schiarite; cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge sparse, più diffuse dal pomeriggio su Marche e Abruzzo dove saranno possibili nevicate oltre i 1200 m. Attesi isolati temporali su Toscana meridionale e zone costiere del Lazio, in possibile estensione alle aree interne nel corso del pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, più intense sulle zone costiere affacciate sullo Stretto di Sicilia al mattino; nubi alternate a schiarite sul resto del Sud con piogge sparse e isolati temporali. Dalla sera fenomeni più intensi e diffusi sull’area ionica.

Temperature minime in lieve flessione lungo l’arco alpino centro-orientale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia restanti, Valle d’Aosta, Sicilia centro-occidentale e Puglia meridionale, in rialzo su basso Piemonte, Liguria, appennino settentrionale, Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e Gargano, stazionarie altrove; massime in calo sulla Sicilia, senza variazioni di rilievo sulle Alpi orientali, in aumento sul resto del Paese.

Venti ancora forti settentrionali, in rotazione intorno al minimo, sulla Sardegna, ma in attenuazione nel corso della giornata; deboli: meridionali su Sicilia e aree ioniche, settentrionali su Liguria, Toscana, Lazio e Campania; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mare e canale di Sardegna, fino ad agitati dalla sera; molto mosso lo stretto di Sicilia; – generalmente mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 4 all’8 marzo

Sabato 4, al Nord, ampio soleggiamento su tutte le regioni, salvo locali annuvolamenti a ridosso dei rilievi e sulla bassa pianura lombarda al primo mattino.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con deboli piogge. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e graduale diradamento della copertura nuvolosa; nubi alternate a schiarite sulla Sardegna con piogge sparse associate; cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, salvo qualche annuvolamento più consistente a ridosso dell’Appennino.

Al Sud e Sicilia, molte nubi al meridione con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più diffuse sull’area ionica.

Temperature minime in lieve flessione su Alpi occidentali, appennino settentrionale, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia, in rialzo su Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia nordoccidentale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in calo al sud peninsulare, in tenue aumento su isole maggiori, Lazio, Marche, Umbria e appennino tosco-emiliano, stazionarie altrove.

Venti deboli: meridionali sull’area ionica, settentrionali sul resto del centro-sud, di direzione variabile al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio meridionale; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Domenica 5 tempo variabile al Sud e sulla Sardegna con possibili precipitazioni sparse, in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Paese.

Lunedì 6 nuovo peggioramento in arrivo su tutto il Paese con piogge e rovesci, anche diffusi su regioni tirreniche e nord-est.

Martedì 7 e mercoledì 8 ancora molte nubi al Nord e sulle regioni tirreniche con possibili precipitazioni sparse. Cielo che risulterà generalmente velato, invece, sul resto del Paese, salvo annuvolamenti più consistenti a ridosso delle aree appenniniche.