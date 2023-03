Previsioni Meteo: maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 4 marzo, e fino giovedì 9 marzo.

Le previsioni meteo per il 4 marzo 2023

Al Nord, ampio soleggiamento su tutte le regioni, salvo locali annuvolamenti a ridosso dei rilievi e sulla bassa pianura lombarda al primo mattino.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con deboli piogge. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e graduale diradamento della copertura nuvolosa; nubi alternate a schiarite sulla Sardegna con piogge sparse associate; cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, salvo qualche annuvolamento più consistente a ridosso dell’Appennino.

Al Sud e Sicilia, molte nubi compatte con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più diffuse sull’area ionica.

Temperature minime in lieve flessione su Alpi occidentali, Toscana, Sicilia e Calabria ionica, in aumento sul resto del Sud ed Abruzzo, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lazio e coste campane, in diminuzione sul resto del Sud, stazionarie sul resto della penisola.

Venti deboli: meridionali sull’area ionica, settentrionali sul resto del Centro-Sud, di direzione variabile al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mare e canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e ionio meridionale; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 5 al 9 marzo

Domenica 5, al Nord, nubi basse su Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con al più qualche locale debole piovasco; bel tempo sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti con deboli piogge sparse sulla Sardegna e Toscana; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con deboli piogge o rovesci sparsi, leggermente più intensi su Sicilia e Calabria tirrenica, in attenuazione serale.

Temperature minime in aumento su isole maggiori e Calabria, in diminuzione sul resto del Centro-Sud, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Sud peninsulare, regioni centrali adriatiche ed Emilia-Romagna, in diminuzione sul Triveneto e stazionarie sul resto del Paese.

Venti moderati di maestrale al Sud ed Isole; deboli occidentali sul resto del Centro-Sud; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso l’Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari, con punte massime fino ad agitato in serata su mar ligure ed alto Tirreno.

Lunedì 6, addensamenti compatti al Nord e sulle regioni tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi; velato sul resto del Paese, tendente in serata a divenire poco nuvoloso.

Martedì 7, addensamenti compatti sulle regioni centrorientali del Nord e tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi; velato sul resto del Paese.

Mercoledì 8 molte nubi compatte su Alpi e Prealpi, con nevicate diffuse al di sopra dei 1500 metri ed in attenuazione nella mattina di giovedì 9; addensamenti compatti anche sulle regioni tirreniche peninsulari, con deboli piogge sparse in attenuazione dalla sera di giovedì.