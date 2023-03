Previsioni Meteo Alto Adige: torna la pioggia dopo 55 giorni di siccità

MeteoWeb

Dopo 55 giorni senza significative precipitazioni in gran parte dell’Alto Adige, è in arrivo la pioggia. Una depressione sull’Italia settentrionale ed un fronte freddo determineranno domani condizioni di tempo perturbato, secondo il servizio meteo della Provincia Autonoma di Bolzano. La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso o coperto e delle precipitazioni, nevose oltre 1200/1700 metri. In seguito i fenomeni tenderanno ad esaurirsi ad iniziare da ovest. Nel pomeriggio si alterneranno tratti soleggiati ad annuvolamenti accompagnati da locali rovesci. Verso sera Föhn in rafforzamento. Temperature in diminuzione con massime tra +6°C e +14°C.

