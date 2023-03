Previsioni Meteo, inizio Aprile shock per maltempo, gelo e neve ma per Pasqua e Pasquetta ci sono buone notizie

MeteoWeb

Arrivano buone notizie sul meteo di Pasqua e Pasquetta: adesso che mancano soltanto 10-11 giorni possiamo iniziare a delineare una tendenza, e le prime impressioni evidenziano la possibilità di bel tempo sia nel giorno di Pasqua che nel Lunedì di Pasquetta, seppur più fresco nelle Regioni adriatiche e al Sud, e più mite in Sardegna e al Nord/Ovest. La prognosi per il clou delle festività pasquali rimane comunque ancora riservata, in attesa degli aggiornamenti più specifici dei prossimi giorni. Intanto, però, è molto più chiara la situazione di inizio Aprile, che sarà caratterizzato dal meteo estremo un po’ in tutt’Italia e soprattutto al Centro/Sud.

E’ confermato il Ciclone della Domenica delle Palme: si formerà proprio il 2 aprile al Centro/Sud per l’ingresso d’aria fredda proveniente da Nord/Est, e alimenterà maltempo estremo nelle Regioni meridionali tra domenica sera e lunedì 3 Aprile con piogge torrenziali, temporali anche violenti, nubifragi e grandinate. Le temperature crolleranno sensibilmente in tutt’Italia già da domenica, e poi ancor di più da lunedì. A metà settimana, tra martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6, farà molto freddo come in pieno inverno. Si prospetta un gelo intenso, con nevicate a quote molto basse sulle Regioni adriatiche centrali e a quote collinari anche nel resto del Sud.

Poi soltanto nel weekend di Pasqua l'atteso miglioramento.