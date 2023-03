Previsioni Meteo, si delinea il colpo di coda dell’inverno: tanta neve al Centro/Sud

MeteoWeb

Fa sempre più caldo sull’Italia in queste ore. Le temperature massime odierne hanno superato i +20°C in modo diffuso, da Nord a Sud, con valori di +22/+23°C in molte località di diverse Regioni. Tra le principali città, spiccano i +23°C di Roma, Bolzano, Ferrara, Siracusa e Terni; i +22°C di Parma, Pescara, Foggia, Viterbo, Guidonia, Forlì, Latina e Trento; i +21°C di Milano, Torino, Verona, Perugia e Frosinone. Nei prossimi giorni, e in modo particolare nel weekend, le temperature aumenteranno sensibilmente anche al Centro/Sud per quella che sarà una parentesi primaverile particolarmente precoce ma altrettanto illusoria.

La situazione, infatti, cambierà bruscamente lunedì 27 marzo quando inizierà un intenso colpo di coda dell’inverno che riporterà freddo e neve sull’Italia. Al Nord il maltempo arriverà già domenica sera e nella notte tra domenica e lunedì, con temporali molto violenti. Poi il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, in particolare tra il pomeriggio di lunedì e la mattinata di martedì 28 marzo. Le temperature crolleranno di oltre 12-13°C in poche ore, crollando ben al di sotto rispetto alle medie del periodo e tornando tipicamente invernali, non solo in Italia ma anche sui Balcani e in tutto il Mediterraneo orientale come possiamo vedere dalle mappe delle anomalie termiche tra oggi e giovedì prossimo:

Previsioni Meteo, le anomalie termiche dei prossimi 7 giorni in Europa

Il maltempo sarà accompagnato da un forte vento di maestrale che flagellerà dapprima la Sardegna e poi tutto il Centro/Sud con raffiche di oltre 100km/h tra lunedì e martedì, nel “clou” del colpo di coda dell’inverno. Le nevicate più intense e abbondanti colpiranno Marche, Abruzzo, Molise e Calabria, scendendo fino a quote collinari (300 metri) sulle Regioni adriatiche e fino ai 500–600 metri in Calabria. Nevicherà anche in Sicilia e nelle zone interne di Campania, Puglia e Basilicata. Continuerà a fare freddo anche mercoledì 29 marzo, tuttavia con ampie schiarite e tempo in netto miglioramento. Nuova fase mite da giovedì 30 marzo, ma per il primo weekend di Aprile si prospetta una nuova ondata di maltempo in tutto il Paese di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: