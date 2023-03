Previsioni Meteo, da +25°C alla neve in poche ore: shock termico tra domenica e lunedì

MeteoWeb

Continua a crescere la temperatura sull’Italia in vista dell’ultimo weekend di Marzo, che si prospetta con connotati tipicamente primaverili. Oggi fa molto caldo soprattutto nelle Marche, dove la temperatura ha raggiunto +23°C ad Ancona e soprattutto +25°C a San Severino Marche, ma anche in Puglia con +25°C a Putignano, Acquaviva delle Fonti e Francavilla Fontana, +24°C a Cerignola e Cavallino.

Domani e dopodomani farà ancora più caldo, soprattutto al Centro/Sud, ma è confermato il brusco colpo di coda dell’inverno che lunedì 28 e martedì 28 riporterà l’inverno sull’Italia. Confermato il forte maltempo di domenica sera al Nord, specie Nord/Est, e poi di lunedì in scivolamento al centro/sud. I fenomeni più intensi si verificheranno lunedì sera su Marche e Abruzzo, in estensione nella notte al resto del Centro/Sud. Confermate anche nevicate fino a quote collinari. Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb, tutti i dettagli più approfonditi. Intanto per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: