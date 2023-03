MeteoWeb

Torna il bel tempo sull’Italia con temperature in forte aumento dopo il veloce passaggio perturbato di ieri al Centro e di questa notte al Sud. Oggi sole su tutto il Centro/Nord e nubi residue al Sud con temperature massime fino a +22°C a Firenze, +21°C a Roma e Ferrara, +20°C a Milano, Bolzano, Padova, Treviso e Cagliari, +19°C a Torino, Bologna, Brescia, Parma, Novara, Verona, Aosta, Aviano, Forlì, Grosseto, Arezzo e Olbia. Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno anche al Sud, in modo particolare nel weekend, ma è doveroso volgere lo sguardo all’evoluzione meteo della prossima settimana.

La situazione meteo, infatti, è molto vivace. Tutti i modelli prospettano un nuovo colpo di coda dell’inverno che riporterà freddo e neve sull’Italia a partire da lunedì 27 marzo, inizialmente con una sfuriata di maltempo estremo, venti impetuosi e temperature in picchiata proprio tra lunedì e martedì, ma poi anche con una possibile ulteriore recrudescenza del freddo per un’ondata di gelo molto intensa tra 30 e 31 marzo dall’est Europa. Quest’evoluzione è ovviamente ancora incerta vista la distanza, ma la tendenza è tracciata e l’irruzione fredda di lunedì prossimo è più vicina di quanto possa sembrare. Nei prossimi giorni dai modelli avremo soltanto gli ultimi aggiustamenti che ne definiranno i dettagli, quindi le zone più colpite e l’entità del freddo in arrivo, ma prepariamoci: tornerà il freddo intenso come in pieno inverno.

