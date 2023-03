Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse e rinforzo del vento da Est

MeteoWeb

“Fino a venerdì un minimo depressionario sul Mediterraneo Occidentale determina un flusso dai quadranti orientali verso sul Nord Italia, a tratti più perturbato: precipitazioni diffuse tra la sera di oggi e la mattina di giovedì con rinforzo del vento da est anche a basse quote. Tra venerdì sera e sabato l’allontanamento della struttura verso sud lascia un flusso settentrionale sull’arco Alpino, in lenta rotazione da ovest e via via più instabile: tra venerdì e domenica poco nuvoloso e con bassa possibilità di precipitazioni, ma è probabile un peggioramento da lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque con qualche schiarita sulle Alpi Retiche, più frequente nella seconda parte del giorno. In serata irregolari schiarite da est anche in pianura.

Precipitazioni: deboli sparse su pianura, Appennino e Prealpi orientali fino al mattino, in progressiva attenuazione e spostamento verso ovest durante le ore centrali. Neve oltre 600 metri in Appennino, oltre i 1200 metri sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra 3°C e 5°C, massime tra 8°C e 10°C.

Zero termico: intorno a 1200-1400 metri su Alpi e Prealpi, attorno a 800 metri sull’Appennino; in risalita nel pomeriggio. Attorno a 1400-1600metri in serata.

Venti: su pianura e Appennino deboli o moderati da est, sui settori alpini tra deboli e moderati da nord con rinforzi da est sull’Adamello; in generale attenuazione al pomeriggio.