Previsioni Meteo Lombardia: rinforzo dei venti a tutte le quote

MeteoWeb

“Sulla regione intensi flussi in quota dai quadranti occidentali o nordoccidentali, a tratti più umidi ed instabili, favoriscono oggi deboli precipitazioni sui rilievi settentrionali e, fino a domani pomeriggio, un generale rinforzo della ventilazione a tutte le quote. Domenica condizioni più stabili ma ventilazione ancora forte in quota. Lunedì il progressivo avvicinamento di un’ondulazione instabile atlantica determinerà una maggiore nuvolosità con diffuse precipitazioni dalla serata fino al pomeriggio di martedì. Successivamente condizioni più stabili ma ventilazione in rinforzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare, in mattinata un po’ più densa sui settori occidentali e settentrionali; irregolari schiarite nel pomeriggio, specie sulle pianure.

Precipitazioni: deboli o molto deboli su fascia alpina con qualche piovasco in estensione su zone prealpine tra la mattina e il primo pomeriggio. Limite neve attorno a 1400 metri circa in prima mattinata, in aumento dal pomeriggio.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In Pianura minime tra 4 e 10 °C, massime tra 17 e 20 °C.

Zero termico: su fascia alpina intorno a 1500, in rialzo in serata intorno a 1800 metri; altrove intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati dai quadranti occidentali, localmente forti, verso sera tendenti a ruotare da est; in montagna inizialmente moderati o forti da nord da nordovest, nel corso della giornata tendenti ad attenuarsi in parte sotto i 1500 metri, ancora forti in quota fino a sera. Anche a carattere di Foehn.