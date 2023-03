Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse tra lunedì e martedì

MeteoWeb

“L’estensione di promontorio anticiclonico sulla regione favorirà condizioni più stabili con poca nuvolosità e una ventilazione blanda. Dal pomeriggio/sera di lunedì l’avvicinamento di una saccatura atlantica favorirà un aumento dell’instabilità con precipitazioni diffuse sino a martedì mattina. Successivamente condizioni più stabili ma ventilazione in nuovo rinforzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino alla prima mattinata transito di velature, quindi progressivo aumento della nuvolosità da sudovest verso nordest fino a nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in serata.

Precipitazioni: deboli tra tardo pomeriggio e sera, in progressiva diffusione da ovest verso est, interessando a fine giornata gran parte della regione. Limite neve in calo in tarda serata intorno a 1600 metri. Anche a carattere di rovescio.

Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 14 °C.

Zero termico: su zone alpine intorno a 1800 metri; altrove intorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali in rinforzo in serata; in montagna deboli in rotazione dai quadranti meridionali, in rinforzo in serata specie su Alpi confinali e su Appennino.