Previsioni Meteo Lombardia: instabilità e piogge diffuse

MeteoWeb

“Un’estesa saccatura nord-atlantica interessa via via l’Europa occidentale, transitando tra stanotte e domani mattina sulla Lombardia, favorendo così instabilità e precipitazioni diffuse su gran parte della regione. Da domani pomeriggio, il suo progressivo allontanamento determinerà un rinforzo della ventilazione settentrionale su zone occidentali ma residua instabilità su quelle orientali. Mercoledì picco dei venti nordoccidentali, con estesi fenomeni favonici a tutte le quote; da giovedì il rinforzo di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili sino a sabato, quando incomincerà a indebolirsi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino alla prima mattinata nuvoloso o molto nuvoloso, quindi irregolare attenuazione della nuvolosità; transito di nuova nuvolosità compatta nel tardo pomeriggio ma nuove schiarite in nottata.

Precipitazioni: nelle prime ore diffuse su tutta la regione, moderate su zone prealpine e pianure antistanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Quindi fenomeni in attenuazione e/o estinzione in mattinata a partire da ovest. Dal tardo pomeriggio rovesci o temporali sparsi su zone orientali; episodi anche su Bassa Pianura occidentale e su Appennino; meno probabili altrove. Limite neve intorno a 1600 metri.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 9 e 11 °C, massime tra 17 e 19 °C.

Zero termico: su fascia alpina variabile intorno a 1800 metri; altrove più alto.

Venti: in pianura deboli o moderati, in prima mattinata orientali, quindi in rotazione dai quadranti occidentali a tratti forti in serata; in montagna in mattinata deboli meridionali, nel pomeriggio progressivi e diffusi rinforzi da nord, specie in quota. Fenomeni anche a carattere favonico.