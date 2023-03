Previsioni Meteo Lombardia: piogge residue e rinforzo dei venti

MeteoWeb

“Una perturbazione atlantica in transito e allontanamento dalla Lombardia determina residue precipitazioni e un rinforzo della ventilazione settentrionale dalla serata. Mercoledì 15 flusso più secco da nord con tempo soleggiato, temperature in calo e venti anche sostenuti dai quadranti settentrionali. Giovedì 16 rapida rimonta da ovest di un campo d’alta pressione con bel tempo salvo sottili velature di passaggio, temperature in aumento in montagna e venti in attenuazione. Venerdì 17 ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato, temperature in ulteriore generale rialzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno in pianura e Appennino con passaggi di velature nel pomeriggio, sui settori alpini settentrionali residui addensamenti al mattino, seguiti da velature in transito nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni: assenti, salvo residui fiocchi di neve sui settori retici di confine nelle prime ore della notte; quota neve intorno ai 1000 metri.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime comprese fra 4 e 8°C, massime fra 13 e 17°C.

Zero termico: intorno a 1400 metri.

Venti: in pianura moderati o forti da nord/nordovest in particolare sui settori occidentali, con effetto favonico e in attenuazione in serata; in montagna forti da nord e successiva attenuazione serale.