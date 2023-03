Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile e soleggiato fino a sabato

MeteoWeb

“L’espansione da ovest di un promontorio anticiclonico determina tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino alla prima parte di sabato 18. Successivamente la Lombardia sentirà gli effetti di una blanda saccatura in avvicinamento dall’Atlantico, responsabile di addensamenti nuvolosi ma con scarse precipitazioni, più probabili domenica 19. La nuova settimana inizierà con un miglioramento e temperature in progressivo aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o al più poco nuvoloso per transito irregolare di sottili velature, sui rilievi isolati addensamenti pomeridiani.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve calo le minime in pianura, in aumento in montagna. In pianura minime tra 0 e 5°C, massime fra 13 e 18°C.

Zero termico: intorno a 3200 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli meridionali con rinforzi in alta quota.