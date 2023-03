Previsioni Meteo Lombardia: nubi e piogge dal pomeriggio di domenica

MeteoWeb

“Il promontorio anticiclonico presente oggi sulla regione è in progressivo allontanamento verso est: nel fine settimana un flusso sudoccidentale associato ad una blanda saccatura atlantica porterà un progressivo aumento della nuvolosità e la possibilità di isolata pioviggine dal pomeriggio di domenica. Da lunedì flusso occidentale più stabile e prevalentemente poco nuvoloso, con bassa probabilità di precipitazioni sulla regione fino a mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità irregolare nella seconda parte del giorno con copertura in aumento da sud in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 2°C e 4°C, massime tra 16°C e 18°C.

Zero termico: in abbassamento intorno a 2000-2400 metri.

Venti: in pianura deboli variabili o assenti, in montagna deboli dai quadranti meridionali.