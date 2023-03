Previsioni Meteo Lombardia: Festa del Papà con nubi in aumento e deboli piogge

MeteoWeb

“Una blanda saccatura atlantica transiterà sulla regione domenica sera: oggi ancora prevalentemente sereno o poco nuvoloso con velature in serata; domani nubi in aumento e deboli precipitazioni intermittenti dal pomeriggio, Lunedì passaggio ad un flusso occidentale stabile, con nubi in rapida diminuzione nella mattina. Martedì stabile, ma da mercoledì il progressivo abbassamento verso l’Europa Meridionale di un’ampia perturbazione sul Nord Atlantico determinerà un lento e progressivo peggioramento: annuvolamenti e rinforzo del vento da sud mercoledì, con nubi diffuse e precipitazioni sparse giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Previsioni Meteo Lombardia, il bollettino di Arpa per il 19 marzo

Domani cielo generalmente nuvoloso con addensamenti più compatti nella prima parte della giornata, irregolari schiarite da nordovest in serata.

Precipitazioni: deboli sparse e intermittenti dal pomeriggio sui rilievi e sui settori centrorientali della regione, tendenti a spostarsi verso est in serata. Quota neve sulle Alpi intorno a 1800 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 2°C e 6°C, massime tra 15°C e 17°C.

Zero termico: intorno a 1900-2000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o localmente moderati in prevalenza da sud.