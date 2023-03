Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento da mercoledì

MeteoWeb

Domani atteso “passaggio ad un flusso occidentale stabile, con nubi in rapida diminuzione nella mattina. Martedì stabile, ma da mercoledì il progressivo abbassamento verso l’Europa Meridionale di un’ampia perturbazione sul Nord Atlantico determinerà un lento e progressivo peggioramento: annuvolamenti e rinforzo del vento da sud mercoledì, con nubi diffuse e precipitazioni sparse giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in genere poco nuvoloso, ma con addensamenti residui alla notte ed al mattino, nubi diurne sui primi rilievi centrorientali e qualche nube in quota in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli residue alla notte sui settori più orientali; possibile qualche isolato piovasco pomeridiano sulle prime Prealpi orientali.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 18°C.

Zero termico: in lieve risalita nella giornata, attorno a 2300 metri in serata.

Venti: localmente moderati da nord sulle cime Alpine di confine alla notte e primo mattino; altrove e successivamente deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Altri fenomeni: locale foschia o nebbia a banchi di breve durata al mattino sulla pianura centroccidentale.