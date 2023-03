Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento all’orizzonte

MeteoWeb

“Un minimo depressionario centrato sul Mediterraneo occidentale è in lento allontanamento verso sud tra oggi e domani: residue precipitazioni possibili nel pomeriggio, domani lenta diminuzione della nuvolosità ed attenuazione del vento e massime in aumento. Sabato e domenica flusso settentrionale con cielo poco nuvoloso, ma dalla sera di domenica l’abbassamento verso l’arco alpino di un’ampia perturbazione artica porta per i primi giorni della prossima settimana tempo perturbato e variabile, con evoluzione di dettaglio ancora incerta“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare alla notte ed in serata, con ampie schiarite nella giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime tra 2°C e 4°C, massime tra 12°C e 14°C.

Zero termico: in lieve risalita, attorno a 1600 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile ma prevalentemente dai quadranti orientali; in montagna deboli o al più moderati settentrionali su Alpi e Prealpi, orientali sull’Appennino.

Altri fenomeni: possibile foschia o locali banchi di nebbia sulla pianura orientale nelle ore più fredde.